Anna Tatangelo e la proposta di nozze da Giacomo Buttaroni: lo scatto con l'anello fa esplodere il gossip Una semplice fotografia social ha scatenato il panico: tra mani intrecciate, un anello che non è passato inosservato e una segnalazione diventata virale.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La vita privata di Anna Tatangelo è tornata al centro dell’attenzione nelle ultime ore, complice una serie di immagini condivise dall’artista sui social durante le sue vacanze estive. Tra gli scatti pubblicati, però, ce n’è stato uno che ha attirato più di ogni altro l’interesse dei fan e degli appassionati di cronaca rosa: una fotografia in cui la cantante mostra la propria mano intrecciata a quella del compagno Giacomo Buttaroni, con un anello ben visibile al dito. Un dettaglio che, nel giro di pochissimo tempo, ha dato il via a nuove indiscrezioni e a una domanda che in molti si stanno ponendo: è davvero arrivata una proposta di matrimonio?

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni: lo scatto con l’anello che fa discutere

Nel carosello di fotografie condiviso da Anna Tatangelo trovano spazio momenti di relax trascorsi al mare insieme alla piccola Beatrice, sempre mostrata con grande discrezione e senza mai inquadrarne il volto, e al compagno Giacomo Buttaroni. Proprio tra queste immagini è comparsa quella che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. L’anello indossato dalla cantante è stato interpretato da molti come un possibile simbolo di fidanzamento, tanto da spingere l’esperta di gossip Deianira Marzano a rilanciare la fotografia attraverso le proprie storie Instagram. A corredo dello scatto, Marzano ha scritto: "Auguri ad Anna per questo nuovo capitolo della sua vita", lasciando intendere che, secondo la sua ricostruzione, la proposta di nozze sarebbe già arrivata. Al momento, tuttavia, non esistono conferme ufficiali da parte della diretta interessata né del suo compagno, motivo per cui la notizia resta confinata nell’ambito delle indiscrezioni circolate nelle ultime ore.

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Una storia d’amore vissuta lontano dai riflettori

Se c’è un aspetto che ha caratterizzato il rapporto tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni fin dall’inizio è proprio la volontà di proteggere la propria sfera privata. A differenza di quanto spesso accade nel mondo dello spettacolo, la coppia ha scelto di mantenere un profilo molto riservato, evitando di trasformare la relazione in un racconto pubblico. Buttaroni, allenatore di calcio e completamente estraneo all’ambiente televisivo e dello spettacolo, non ha mai rilasciato interviste né cercato visibilità mediatica, preferendo restare lontano dalle telecamere e dalle pagine di gossip. Anche Anna Tatangelo, pur condividendo talvolta alcuni momenti della quotidianità con i suoi follower, ha sempre cercato di preservare ciò che riguarda la famiglia, mostrando soltanto ciò che ritiene opportuno.

Le poche parole sulla famiglia

In una delle rare occasioni in cui ha parlato pubblicamente della sua nuova vita familiare, durante Verissimo, la cantante aveva raccontato con semplicità il sostegno ricevuto dal compagno nel percorso che ha accompagnato la nascita della piccola Beatrice. Senza entrare nei dettagli della relazione, aveva spiegato come Giacomo Buttaroni sia una persona presente e sempre al suo fianco. Proprio questa scelta di mantenere il massimo riserbo rende ancora più significativa qualsiasi immagine condivisa sui social. Per questo motivo il dettaglio dell’anello non è passato inosservato, alimentando rapidamente le ipotesi su un possibile matrimonio. Per il momento, però, tutto resta nel campo delle supposizioni. Né Anna Tatangelo né Giacomo Buttaroni hanno commentato le voci che si stanno rincorrendo sul web. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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