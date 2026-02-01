Anna Tatangelo si ferma e annulla i concerti: "Ho bisogno di tempo", le motivazioni e le nuove date L'arrivo della sua secondogenita ha portato Anna Tatangelo a riprogrammare i suoi prossimi concerti, ecco le nuove date.

Anna Tatangelo coglie di sorpresa i fan con un annuncio che nessuno si sarebbe aspettato. I concerti di Anna Tatangelo previsti per la primavera non si terranno come inizialmente programmato e saranno rinviati a fine anno. A comunicarlo è stata la stessa cantante attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, nel quale ha voluto spiegare in modo diretto e personale le ragioni di una scelta maturata dopo settimane di riflessione.

Anna Tatangelo rimanda i concerti, l’annuncio

Nel suo post, l’artista ha parlato apertamente di un momento delicato della propria vita, sottolineando come la decisione non sia stata presa a cuor leggero. "Scrivo queste parole pensando a ognuno di voi. Mancherebbe poco alle date di Tatangeles, ma ho bisogno di chiedervi ancora un po’ di pazienza. Non è una decisione facile, ma sento che è quella giusta", ha scritto, riferendosi ai live che avrebbero dovuto segnare il suo ritorno sul palco nei prossimi mesi.

Dietro il rinvio dei concerti di Anna Tatangelo c’è soprattutto un’esigenza personale, legata alla famiglia e alla recente maternità. "In questo momento della mia vita ho imparato quanto sia importante fermarsi. Sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia, soprattutto alla mia piccolina, con la stessa verità e presenza che ho sempre messo nella musica", ha spiegato. La cantante è infatti diventata mamma per la seconda volta: dopo Andrea, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio, è arrivata Beatrice, avuta dal compagno Giacomo Buttaroni.

Nel suo messaggio ai fan, Anna ha voluto chiarire anche il senso di responsabilità che prova nei confronti del pubblico che la segue da anni. "Non vi nego che allo stesso tempo sento una grande responsabilità nei vostri riguardi. Per me queste due date rappresentano qualcosa di importante e unico. Ci tengo a creare uno spettacolo che vi somiglia, che vi ripaghi dell’amore e della fiducia che mi regalate ogni volta, ogni giorno, da anni", ha scritto, sottolineando quanto tenga a non deludere le aspettative.

"Ho bisogno di ancora un po’ di tempo per recuperare energie e preparare tutto come meritate. Musica, coreografie, e curare tutto in ogni minimo dettaglio", ha aggiunto, facendo capire che non vuole tornare in scena se non con uno show realmente all’altezza. Una pausa che quindi non rappresenta una rinuncia, ma un investimento sulla qualità.

Le nuove date

Le nuove date dei concerti di Anna Tatangelo sono state fissate per il 17 novembre 2026 a Napoli e il 19 novembre 2026 a Milano. I biglietti già acquistati restano validi; in alternativa, chi non potesse partecipare potrà richiedere il rimborso entro il 15 febbraio tramite Ticketone. Una scelta che racconta una donna divisa tra carriera e maternità, ma determinata a tornare sul palco solo quando si sentirà davvero pronta.

