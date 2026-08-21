Ballando con le Stelle 2026, arriva Anna Safroncik: “Non so ballare, ma la mia famiglia sì” Anna Safroncik entra ufficialmente nel cast di Ballando con le Stelle 2026: l’attrice annuncia la sua nuova sfida e racconta il curioso rapporto con il ballo.

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Anna Safroncik cambia ancora una volta registro e si prepara a mettersi alla prova in una veste inedita. L’attrice sarà infatti tra le protagoniste di Ballando con le Stelle 2026, pronta a trasformarsi da interprete a ballerina. Una sfida che sembra particolarmente curiosa proprio perché, come ha ammesso lei stessa, il ballo le è sempre piaciuto ma non ha mai imparato davvero a praticarlo. Ora per Safroncik è arrivato il momento di scendere in pista.

Anna Safroncik, l’annuncio a Ballando con le Stelle

La conferma è arrivata direttamente dai social di Ballando con le Stelle. In un video girato durante le vacanze, Anna Safroncik ha raccontato ai suoi follower di avere "una bellissima notizia" da condividere. L’attrice ha spiegato di aver sempre avuto una passione per il ballo, pur non avendo mai imparato a danzare davvero. Una piccola contraddizione che, a quanto pare, è destinata finalmente a essere superata.

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Safroncik ha quindi annunciato con entusiasmo di essere una delle nuove concorrenti dello show condotto da Milly Carlucci. La prospettiva di imparare una nuova abilità la entusiasma particolarmente: per un’attrice, ha sottolineato, si tratta di un’occasione preziosa per mettersi alla prova.

Il messaggio che accompagna il video è del resto perfetto per raccontare la sua nuova avventura: "Non è mai troppo tardi per imparare a ballare". Poi ha aggiunto:

"Come sapete io adoro il ballo, ma non ho mai imparato a ballare. Tutta la mia famiglia balla ma io no. Mi piace, vorrei farlo, con il cuore ballo ma con il corpo non so come si fa" Visualizza questo post su Instagram

Chi è Anna Safroncik: dalla mamma ballerina alla tv, tra carriera e vita privata

Nata a Kiev il 4 gennaio 1981, Anna Safroncik arriva da una famiglia profondamente legata allo spettacolo. La madre, Lilija Čapkis, è stata ballerina e insegnante di danza, mentre il padre Jevhenij Safroncik è un tenore. Non sorprende quindi che Anna abbia iniziato prestissimo a studiare musica, canto, recitazione e danza. A soli quattro anni debutta in teatro e a sette entra all’Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev. A 12 anni si trasferisce in Italia insieme alla madre e cresce artisticamente nel nostro Paese. Nel 1998 partecipa a Miss Italia con la fascia di Miss Toscana, arrivando in finale.

Il debutto cinematografico arriva nel 2000 con "C’era un cinese in coma" di Carlo Verdone, seguito da altri film e fiction. Ma è soprattutto la televisione a regalarle la grande popolarità. Nel 2004 entra nel cast di CentoVetrine, interpretando Anna Baldi, mentre nel 2007 arriva La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa. Il ruolo che diventa uno dei suoi più amati è però quello di Aurora Taviani ne Le tre rose di Eva, fiction nella quale rimane protagonista per diverse stagioni. Negli anni successivi continua a dividersi tra cinema e televisione, fino ai progetti più recenti: nel 2024 è protagonista di Se potessi dirti addio, mentre nel 2026 torna su Canale 5 con Colpa dei sensi, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Sul fronte sentimentale, Safroncik ha avuto negli anni diverse relazioni finite sotto i riflettori. Tra le più note quella con l’attore Giulio Berruti, durata dal 2007 al 2010, e quella con l’imprenditore Paolo Barletta. Ha avuto inoltre una relazione con il dj Tommaso Cicchinelli e in passato le sono stati attribuiti alcuni flirt mai confermati.

La sua relazione più recente è stata quella con l’avvocato Marco Maria Mazio, conosciuto durante una vacanza in Costa Rica. La storia, però, è terminata nel 2023. Nel febbraio 2026, ospite di Verissimo, l’attrice ha raccontato di vivere serenamente la propria condizione di single: oggi non sente la mancanza di un compagno e non avverte nemmeno il desiderio di sposarsi o avere un figlio, spiegando che in passato aveva invece coltivato questo desiderio. Safroncik, dunque, non ha figli e oggi sembra concentrata soprattutto su se stessa e sulla propria carriera. Una nuova fase della sua vita che potrebbe trovare proprio in Ballando con le Stelle una sfida divertente e inaspettata.

Ballando con le Stelle 2026, il cast prende forma:

Con l’ingresso di Anna Safroncik, il cast di Ballando con le Stelle 2026 arriva a quota sette concorrenti ufficiali. A scendere in pista ci saranno volti provenienti da mondi molto diversi. Il primo nome annunciato è stato quello dell’ex calciatore Alessandro Matri, seguito da Aurora Ramazzotti. Poi sono arrivati Noemi Bocchi, Eugenio Finardi, lo storico inviato di Striscia la notizia Jimmy Ghione e l’attore e conduttore Riccardo Rossi. Infine, l’annuncio della Safroncik ha completato il primo gruppo ufficiale.

Se i sette concorrenti sono ormai ufficiali, il toto-cast non è ancora terminato. Nei giorni scorsi sono circolati diversi nomi che hanno alimentato le indiscrezioni sulla nuova edizione. Tra i più chiacchierati ci sono Alberto Ravagnani, Ornella Muti, Monica Guerritore e Manuela Moreno, mentre altre ricostruzioni hanno inserito nel possibile cast anche Simone Susinna. Per questi nomi, però, è importante distinguere le indiscrezioni dalle comunicazioni ufficiali. Grande attenzione anche sulla giuria, destinata a cambiare dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli. Tra le ipotesi circolate con maggiore insistenza c’è quella di Barbara D’Urso, mentre anche Alberto Matano è stato accostato al nuovo assetto. Al momento, tuttavia, il quadro definitivo della giuria resta da chiarire. La nuova edizione è attesa su Rai 1 dal 3 ottobre 2026, nella prima serata del sabato.

I concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle 2026

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