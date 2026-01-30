Anna Safroncik, chi è il nuovo fidanzato: il flirt negato, il papà in Ucraina e come l'ha cambiata la guerra L'attrice della nuova fiction 'Colpa dei sensi' sarebbe legata da qualche tempo a un'imprenditore del lusso. Che in passato era stato con Nina Moric. Ecco i dettagli.

Anna Safroncik torna in prima serata con Colpa dei sensi, su Canale 5, per la regia di Ricky Tognazzi e Simona Izzo. E inevitabilmente, i riflettori non si fermano soltanto sulla fiction con Gabriel Garko, ma anche sulla vita privata dell’attrice fuori dal set. Dal presunto nuovo amore, Giuseppe Barboni, al padre costretto a vivere ancora in Ucraina, fino al modo in cui la guerra ha ‘sconvolto’ le sue priorità. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Anna Safroncik, il nuovo fidanzato Giuseppe Barboni e il flirt negato

La cronaca rosa ha già trovato un nome e un cognome per il nuovo capitolo sentimentale di Anna Safroncik. Si tratta di Giuseppe Barboni, imprenditore del lusso classe 1987, con laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali a Roma. Stabilitosi nella capitale, Barboni ha costruito un piccolo impero nel settore high-end, che gli è valso anche l’inserimento da parte di Forbes tra i 100 Business Man dell’anno. E il suo nome, tra l’altro, non è nuovo al gossip, dato che prima della presunta liaison con Anna è stato legato per qualche tempo a Nina Moric.

Poi, l’estate scorsa, sono arrivati gli scatti che lo hanno immortalano a Roma con la Safroncik. Una cena romantica a due, baci sotto i flash e la fuga in auto. Nonostante questo, l’attrice ha preferito evitare di annunciare la relazione, vista la delusione subita dopo la fine dell’amore con l’imprenditore Marco Maria Mazio. "Non dirò più se sono single o fidanzata", aveva dichiarato tempo fa a questo proposito, "tutto quello che viene messo alla luce nel mondo dello spettacolo poi viene rovinato: quindi ho deciso di non parlare più della mia vita privata".

Più di recente, la Safroncik ha ribadito il concetto in un’intervista a Confidenze: "Sono single da due anni, ogni tanto mi attribuiscono storie con degli sconosciuti, ma non sono vere. Mi pento solo di essermi ostinata a far durare amori che non c’erano più…sono certa che mi innamorerò di nuovo e non mi preoccupo. Se ti ami, l’amore arriverà. Io sono cambiata dopo l’inizio della guerra in Ucraina, ho capito quanto sia importante ogni secondo, non spreco più tempo".

Il padre in Ucraina e la nuova vita di Anna Safroncik

Dietro la leggerezza e i flirt, c’è quindi un pensiero che per Anna Safroncik non si spegne mai: l’Ucraina. L’attrice è nata a Kiev, da una famiglia di artisti – papà tenore, mamma ballerina – e da bambina passava le estati sul Mar Nero, tra mare e spettacoli serali dei genitori in tournée. Oggi il padre Eugenio insegna canto all’Università di Kiev, e si rifiuta di abbandonare la sua terra nonostante il conflitto in corso. "Vorrei venisse da me", spiega Anna, "ma non vuole, dice che i suoi allievi in Ucraina hanno bisogno di lui. Ogni giorno sento i miei parenti e i racconti sono tremendi, tra notti passate in metropolitana per i bombardamenti e lutti". Poi la conclusione amara: "È una guerra insensata fra popoli fratelli. Voglio solo che finisca".

