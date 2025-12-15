Addio Anna Rusticano, icona della musica pop degli anni ’80: la causa della morte La cantante fiorentina si è spenta a Roma all'età di 71 anni. Fu protagonista della musica italiana tra gli anni Settanta e Ottanta con “Tutto è musica” e “Sto con te”

Un lutto improvviso ha colpito la musica italiana. È morta Anna Rusticano all’età di 71 anni. La cantante fiorentina, che fu una icona pop tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, si è spenta nella mattinata del 15 dicembre in una clinica di Roma, dove era ricoverata da alcuni giorni. A comunicare ufficialmente la notizia è stata la sorella Sandra Rusticano, che ha informato amici e colleghi della scomparsa dell’artista.

Addio Anna Rusticano, la causa della morte

Anna Rusticano è deceduta a causa di polmonite. Le sue condizioni di salute erano aggravate da una fragilità clinica che durava da oltre vent’anni e che l’aveva portata, nel corso degli ultimi anni, a frequenti periodi di cura e ricovero. Il decesso è avvenuto nel corso della mattinata, senza complicazioni improvvise segnalate dai familiari.

Chi era Anna Rusticano: vita privata e carriera

Anna Rusticano era nata a Firenze il 5 novembre 1954. Negli anni Settanta lasciò la Toscana per trasferirsi a Bologna, dove iniziò a partecipare a concorsi canori e al tempo stesso a studiare per migliorare le sue doti canore e venne notata dal discografico Walter Guertler. Il debutto discografico risale al 1972 con il 45 giri Con la testa piena di sogni, seguito da La maniera di convincere. Nel 1973 firmò un contratto con la Fonit Cetra e ottenne visibilità radiofonica con Sola e Lui, lui, lui. Nel 1978 il brano Fallo, scritto da Andrea Lo Vecchio e Shel Shapiro, venne censurato dalla Rai ma trovò ampia diffusione sulle radio private, restando in classifica per sette settimane.

Il successo di Tutto è musica

Ma il vero boom discografico arrivo l’anno successivo, nel 1979, grazie al brano Tutto è musica, composto da Shel Shapiro, che rimase in classifica per oltre venti settimane. L’anno successivo pubblicò Sto con te, firmato da Valerio Negrini, che ebbe un ottimo successo anche in Germania. A partire dal 1986 Rusticano iniziò a scrivere i propri brani e intraprese un percorso da cantautrice, pubblicando gli album Protagonista e Prendimi con te, quest’ultimo realizzato con musicisti dell’area jazz come Maurizio Giammarco e Agostino Marangolo.

Anna Rusticano, il ritiro dalle scene e la vita privata

Dopo la morte del marito nel 1993, la cantante si ritirò progressivamente dalla scena musicale, vivendo per un periodo in Svizzera e dedicandosi a esibizioni dal vivo e alla radio. Negli ultimi anni aveva scelto una vita lontana dai riflettori, mantenendo rapporti stretti con pochi amici e familiari fino al decesso avvenuto stamattina. Nonostante fosse sparita dalle scene ormai da diversi anni, sul web tanti fan le hanno dedicato un pensiero d’addio: "Rip grandissima donna", "Cantante poco conosciuta ma una grande interprete", "Era una donna e un artista molto avanti. La ricorderò con grande affetto".

