Amici 26, Anna Pettinelli dice addio: il retroscena sul passaggio in Rai (e Amadeus promosso). Cosa farà La possibile uscita della storica insegnante potrebbe aprire nuovi scenari sia nel programma di Maria De Filippi sia nel prossimo palinsesto Rai, dove si prospetta per lei una nuova sfida.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’assetto della prossima edizione di Amici comincia a prendere forma e, come spesso accade durante i mesi estivi, le indiscrezioni sul cast alimentano il dibattito tra gli appassionati del talent. Tra le voci che stanno facendo maggiormente discutere c’è quella che riguarda Anna Pettinelli, che secondo le ultime anticipazioni non dovrebbe essere presente tra gli insegnanti della stagione 2027 del programma condotto da Maria De Filippi.

Lo storico ruolo di Anna Pettinelli in Amici di Maria De Filippi

La notizia, rilanciata nelle scorse ore da Giuseppe Candela sulle pagine di Chi, non ha ancora trovato conferme ufficiali, ma sta già attirando l’attenzione del pubblico, soprattutto perché Pettinelli è stata una delle protagoniste più riconoscibili delle recenti edizioni del programma. L’esperienza di Anna Pettinelli all’interno di Amici è iniziata nel 2019. Nel corso degli anni la speaker radiofonica ha saputo costruire un’identità ben precisa all’interno della scuola, distinguendosi per uno stile diretto, spesso combattivo e raramente disposto ai compromessi. Dopo una prima esperienza conclusa nel 2021, era rimasta fuori dal cast per una stagione, per poi tornare nel 2023 e rimanere stabilmente nel programma fino all’ultima edizione.

Durante il Serale del 2026 aveva guidato una delle squadre insieme a Emanuel Lo, contribuendo ad alcune delle dinamiche più commentate della stagione. I confronti accesi, le prese di posizione nette e i frequenti botta e risposta con altri protagonisti del programma hanno consolidato il suo ruolo all’interno del talent, rendendola una presenza difficilmente ignorabile.

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L’ipotesi del passaggio in Rai a Tale e Quale Show e il ruolo inedito

Dietro questa possibile separazione ci sarebbe un nuovo progetto professionale. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, infatti, Pettinelli sarebbe vicina a entrare nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. L’aspetto più curioso della vicenda è che non si tratterebbe di un incarico da giudice o opinionista, bensì di una partecipazione come concorrente. Una prospettiva che la porterebbe a mettersi in gioco in prima persona, passando dal ruolo di valutatrice a quello di artista chiamata a sostenere il giudizio degli altri. Resta tuttavia da attendere una vera conferma dalle parti interessate, ed eventualmente da capire quale sia stata la dinamica che avrebbe portato a questa scelta. Non è infatti chiaro se sia stata la produzione di Amici a decidere di rinnovare il corpo docente, oppure se sia stata la stessa Pettinelli a preferire una nuova esperienza televisiva.

Chi potrebbe prendere il suo posto ad Amici

Al momento non esistono indicazioni concrete su un eventuale sostituto. La macchina organizzativa di Amici ha ancora diversi mesi a disposizione prima della ripartenza della fase pomeridiana e le valutazioni sarebbero ancora in corso. Tra le indiscrezioni emerse recentemente continua però a circolare anche il nome di Amadeus. Il conduttore, dopo la conclusione del rapporto con Discovery, starebbe valutando nuovi progetti televisivi e qualcuno immagina per lui un coinvolgimento ancora più importante nel talent di Canale 5, dove già da due anni ricopre il ruolo di giudice del Serale.

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