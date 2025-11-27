Anna Pepe, spray al peperoncino al concerto di Bologna: tutti in fuga e panico generale Grande spavento nella tappa emiliana del tour della cantante: evacuato il palazzetto e sintomi di intossicazione.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

Attimi di vero panico al concerto bolognese di Anna Pepe. La cantante sta girando per l’Italia con il suo Vera Baddie Tour 2025 e, nella tappa emiliana è successo qualcosa che ha spaventato il pubblico. Mercoledì 26 novembre, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, l’evento è stato sospeso all’improvviso dopo che qualcuno tra i presenti ha spruzzato dello spray al peperoncino. Ad accorgersi che qualcosa non stava andando bene è stata la stessa cantante che, nel bel mezzo di un’esibizione, si è interrotta per capire cosa stesse succedendo tra gli spalti. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze, e l’evacuazione è avvenuta senza intoppi, mentre chi ha manifestato dei malori è stato prontamente soccorso.

Spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe: palazzetto evacuato

Nel bel mezzo del suo concerto bolognese, Anna Pepe ha interrotto tutto perché si era accorta che tra il pubblico qualcosa non andava. Nel parterre qualcuno dei presenti aveva spruzzato dello spray al peperoncino, altamente urticante. "Cosa è successo raga? Fermi un attimo? Spray al peperoncino?", ha esclamato la cantante rendendosi conto di cosa stava accadendo. Immediate le operazioni di evacuazione e soccorso delle persone che stavano già manifestando i primi sintomi di intossicazione. Niente di grave per fortuna: qualche malore e per qualcuno è servita la barella, ma gli interventi sono stati tempestivi e ordinati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo che la situazione è tornata alla normalità, Anna Pepe ha provato a riprendere la sua performance, anche perché in molti erano rimasti al loro posto, ma il clima non era più quello disteso di prima. Una manciata di brani ancora, e poi il concerto è finito intorno alle 23. Tante le lamentele, come riporta FanPage, di chi tra i presenti ha lamentato i pochi controlli all’ingresso che hanno permesso l’accesso con lo spray. Nonostante il fatto, la situazione è stata comunque gestita nel migliore dei modi e in tempo record.

Potrebbe interessarti anche