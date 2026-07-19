Sanremo 2027, Anna Pepe fa un appello a Stefano De Martino e si candida per l'Eurovision: "Farei qualcosa di straordinario" Sanremo 2027, la nuova era di Stefano De Martino prende forma: una star del momento si candida per l'Eurovision

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Sanremo 2027 prende forma: tra i preparativi di Stefano De Martino e il suo staff, gli artisti del momento si sbilanciano commentando l’evento, o magari candidandosi alla nuova era della popolare kermesse canora italiana. A parlare quest’oggi è stata una delle star del momento: Anna Pepe. A pochi giorni dall’uscita del nuovo album Million Dollar Babe, questo è quanto ha detto sulla possibile – ma ormai quasi certa – partecipazione al prossimo Festival.

Anna Pepe si candida per Sanremo 2027, ma vuole l’Eurovision Song Contest

La "baddie", in giro per l’Italia tra concerti ed eventi televisivi, è stata intervistata da Il Corriere della Sera. L’argomento principale è stata la sua musica: l’artista ha da tempo superato i 400 milioni di stream complessivi, confermandosi una delle artiste più ascoltate del 2025. Numeri che le hanno permesso di superare artiste del calibro di Coi Leray e Ice Spice. Da tempo il suo nome è accostato a una possibile partecipazione al Festival di Sanremo e, in vista dell’uscita del suo nuovo album, potrebbe essere proprio De Martino a compiere la scelta decisiva. Alla domanda: "Preferiresti vincere a Sanremo o la serata dell’Eurovision Song Contest?", Anna Pepe ha risposto: "Eurovision. Per i miei spettacoli, vorrei un palco come quello, e sento di poter fare qualcosa di straordinario per portare alto il nome dell’Italia e rendere la nostra musica più appetibile all’estero".

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Anna Pepe verso Sanremo 2027: De Martino pronto alla grande rivoluzione

Anna è stata la prima a esprimersi sul primo, grande cambiamento attuato da Stefano De Martino. Per la prima volta nella storia della manifestazione, infatti, ci sarà la serata dedicata all’Eurovision. Sarà una competizione a parte che decreterà l’artista scelto per rappresentare l’Italia in Europa. Il compito di rappresentare l’Italia, dunque, non spetterà alla canzone che trionferà alla fine della kermesse. Anna Pepe è convinta di poter fare qualcosa di straordinario, presentando un diverso tipo di musica italiana alla platea europea e stupendo il pubblico con una performance degna dei suoi numeri e della sua popolarità. Questa rivoluzione potrebbe aggiungere ulteriore valore al Festival di Sanremo, avvicinando sempre più giovani e rendendo quella settimana ancora più social e sentita. Il conduttore e direttore artistico ascolterà le parole di Anna? Magari la "baddie" ha già inviato il suo brano tra quelli che, De Martino, ascolterà nel corso di questi mesi. Sarà lei uno dei volti che caratterizzeranno Sanremo 2027 e che, magari, porteranno una ventata di freschezza e flow all’Eurovision Song Contest?

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