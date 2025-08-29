Anna Mazzamauro senza filtri su Fantozzi: “La signorina Silvani la strozzerei. Paolo Villaggio? Non era mio amico”
La nota attrice è tornata a parlare di come il suo personaggio nella saga sull’iconico ragioniere le abbia cambiato la vita, nel bene e nel male.
L’attrice Anna Mazzamauro, arrivata alla soglia degli 87 anni, si è raccontata tra le pagine del Corriere della Sera ripercorrendo la sua grande carriera, e in particolar modo il ruolo che nel bene e nel male le ha cambiato la vita: la signorina Silvani nella saga dell’iconico ragionier Ugo Fantozzi. Già reduce da progetti teatrali, televisivi e cinematografici, è stata però la celebre saga a rendere l’attrice ancor più popolare e ad intrappolarla, in un certo senso, in un personaggio che da qual momento non è più riuscita a togliersi di dosso: ecco le sue parole.
Anna Mazzamauro sul ruolo della signorina Silvani: "È diventato una gabbia"
Per diversi anni, l’attrice Anna Mazzamauro ha interpretato la signorina Silvani, il sogno erotico del protagonista, nella saga di Fantozzi. Un personaggio che l’ha indubbiamente portata alla ribalta ma che, nel tempo, si è anche trasformato in una gabbia dal quale ancora oggi è per lei difficile uscire. "Se potessi, la strozzerei quella signorina Silvani. Quel personaggio è la mia gioia e la mia noia, perché nessun regista in seguito ha avuto il coraggio di osare e di scardinare questa gabbia. Solo Francesca Archibugi lo ha fatto, e la ringrazio, anche se poi ho rifiutato – ha raccontato l’attrice al Corriere – quel personaggio è diventato una gabbia. Da allora quale regista avrebbe più potuto affidarmi il ruolo, poniamo, di Medea? Ma se lo immagina, io che insulto Giasone? La gente pensa immediatamente alla Silvani che dice ‘me**accia’".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Poi il ricordo del primo provino per Fantozzi, sostenuto in realtà per un altro ruolo. "Il primo provino lo feci per il ruolo della Pina. Non sapevo che stavano cercando una ‘cessa’, così mi vestii di rosso, abito attillato. Allora fu proprio Paolo che suggerì al regista, Luciano Salce: ‘Questa qui è piena di difetti, ma li porta sui tacchi’. E mi presero come oggetto del desiderio fantozziano. Una che sa essere santa e demone al tempo stesso, una donna tragica e per questo comica".
Anna Mazzamauro: "Paolo Villaggio? Non era mio amico"
Nel corso dell’intervista al Corriere, l’attrice Anna Mazzamauro ha parlato anche del rapporto con il collega Paolo Villaggio, con il quale ha condiviso il set per molto tempo senza però riuscire mai ad instaurare un buon rapporto d’amicizia. "Non eravamo amici e forse proprio per questo ci siamo stimati a vicenda. Sia lui che io abbiamo conservato il disincanto degli attori: mica dobbiamo essere per forza simpatici – ha confessato l’attrice – Ma d’altra parte fu lui stesso a mettere un paletto. Un giorno venne nella mia roulotte per ripassare la parte e io azzardai: ‘Paolo, ma perché io e te non ci vediamo mai al di fuori del set?’. E lui rispose: ‘Perché io frequento solo gente ricca e famosa’. Certo, penso che sia stata una delle sue tante provocazioni, ma mica poi tanto".
Guida TV
-
04 Settembre 2025
Ti ho sposato per allegriaRete 4
Potrebbe interessarti anche
Amici Miei, 50 anni di risate per un intramontabile Mario Monicelli: le curiosità imperdibili sul film cult
Tra cinismo, umanità e battute memorabili, il cult di Mario Monicelli compie quest'a...
The Conjuring: tutti i film della saga horror in ordine di visione in streaming
Trama, cast, curiosità e tutto ciò che devi sapere sulla The Conjuring Saga, la seri...
Twilight, Kristen Stewart e Robert Pattinson ancora insieme: l'iconica saga torna al cinema. Quando e dove vedere tutti i film
Per celebrare i 20 anni di Twilight, l'intera saga con Kristen Stewart e Robert Patt...
Stasera in tv (10 agosto), Amadeus retrocesso e Mediaset fa un piacere a Rai 1: programma cancellato
I programmi tv da vedere oggi (domenica 10 agosto). Canale 5 ferma la soap La Notte ...
Harry Potter, l’evento Back to Hogwarts sta arrivando: dove e quando seguirlo in diretta streaming
Come ogni anno, il prossimo 1° settembre si celebrerà l’iconico e attesissimo evento...
Rissa sfiorata sul set di Avengers: Doomsday, è bastata una parola di troppo per portare i due attori alle mani
Durante le riprese del nuovo capitolo dell’universo Marvel è scoppiato il caos tra i...
Pirati dei Caraibi 6, Johnny Depp tornerà nei film della saga (ma solo a una condizione)
Per il produttore Jerry Bruckheimer ci sarebbe spazio per un reboot della saga, ma s...
Stasera in tv (28 luglio): l'ultima sfida di Alberto Angela, su Rai 3 scintille sul caso di Garlasco
Cosa vedere stasera in tv? Noos chiude su Rai 1, Canale 5 propone la penultima punta...