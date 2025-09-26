Anna Foglietta strazia il cuore in questa serie tv su RaiPlay: un dolore troppo grande per tutta l'Italia L'attrice romana veste i panni di Franca Rampi nella serie basata sulla storia vera dell'incidente del Vermicino, in cui morò il piccolo Alfredino

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Ci sono fatti di cronaca che segnano talmente un Paese da rimanere ancorati indissolubilmente nella memoria collettiva. Uno di questi, per la portata mediatica che ebbe all’epoca e per le dirette conseguenze che ne seguirono, è quello che coinvolse il piccolo Alfredino Rampi nel giugno del 1981, protagonista suo malgrado del celeberrimo Incidente del Vermicino. Anna Foglietta, nel 2021, a 40 anni dalla tragedia, è uno dei pilastri del cast della miniserie basata sul quel terribile evento, disponibile in streaming senza costi su RaiPlay.

Di cosa parla Alfredino – Una storia italiana con Anna Foglietta in streaming su RaiPlay

Estate del 1981. Il piccolo Alfredino Rampi, 6 anni, vive con la famiglia nella provincia di Roma, a Vermicino, non lontano da Frascati. I suoi genitori, Franca (Anna Foglietta) e Ferdinando (Luca Angeletti), hanno anche un altro figlio, Riccardo, di soli 2 anni e sono preoccupati per Alfredo. Il bimbo ha infatti una rara malformazione cardiaca congenita, detta tetralogia di Fallot, che richiede un delicato (e pericoloso) intervento chirurgico per essere risolta. La famiglia ha in programma di recarsi negli Stati Uniti al termine dell’estate per sottoporre Alfredo all’operazione. Una sera, Ferdinando si rende conto che Alfredo, che era solito recarsi a casa dei nonni senza essere accompagnato, non era rincasato. Per arrivare all’abitazione, il bambino attraversava i campi limitrofi. Partono subito le ricerche ma, nonostante l’aiuto dei vicini di casa, di Alfredo non c’è traccia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Franca decide di allertare la polizia e proprio uno degli agenti ha l’intuizione di ricontrollare un pozzo artesiano chiuso malamente e che già Ferdinando aveva perlustrato. La situazione appare sin da subito critica, perchè Alfredino vi è caduto dentro e la sua voce arriva a malapena, segnale che il bimbo si trova a grande profondità. Da quel momento scatta una corsa contro il tempo per estrarlo, e in molti tenteranno di dare il proprio contributo.

Non solo la critica alla gestione di una tragedia

La miniserie in quattro episodi, prodotta da Sky Italia e diretta da Marco Pontecorvo, non è esclusivamente una critica a quella che, a conti fatti, fu la spettacolarizzazione della sofferenza di un bimbo e dei suoi parenti. Essa, nella figura di un Sandro Pertini in silenzio per quasi tutta la sua permanenza a schermo, restituisce il senso di smarrimento e l’inadeguatezza nei confronti di un avvenimento di tale portata. Anche da parte di quello che fu uno dei politici italiani più energici, carismatici e passionali. Gli sceneggiatori Barbara Petronio, Francesco Balletta e Alessandro Bernabucci colgono perfettamente il punto: Alfredino è, anzitutto, Una storia italiana. La storia di una famiglia straziata da un evento catastrofico. La storia di una figura materna così forte, tenace e dignitosa nella tragedia, una Anna Foglietta strepitosa nel ruolo, da diventare quasi la madre di tutti.

La storia di un popolo che, checchè se ne dica, quando c’è da aiutare si rimbocca le maniche e si dona anima e (letteralmente) corpo, tra speleologi e volontari. Alla miniserie va lodata la decisione di non mostrare mai Alfredino in fondo al pozzo e di farne sentire la voce (attraverso registrazioni autentiche dell’epoca) solo nel primo episodio. Di lui percepiamo solo l’irraggiungibile presenza, dettaglio che amplifica ancora di più quel senso di frustrazione e disperazione che una vicenda simile è destinata a far provare.

Dove vedere Alfredino – Una storia italiana in streaming

Trovate la miniserie Alfredino – Una storia italiana con Anna Foglietta e tratta dalla tragedia del Vermicino in streaming senza costi su RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche