Anna Foglietta su RaiPlay in un film potente: crimine, mafia e vite sospese nella Capitale Botrugno e Coluccini presentano un affresco della Roma contemporanea nella quale s’intrecciano le vite di persone comuni, criminali e spietati affaristi.

Ecco un film che colpisce come un pugno nello stomaco, capace di raccontare la disillusione, la rabbia e le ferite della periferia romana. Parliamo di Il Contagio, pellicola del 2017 diretta da Daniele Coluccini e Matteo Botrugno, tratta dall’omonimo romanzo di Walter Siti. L’opera porta sullo schermo un affresco duro e realistico delle borgate capitoline, dove le vite dei personaggi si intrecciano in un labirinto di piccoli compromessi, desideri, frustrazioni e illegalità diffusa. Nel cast, anche il volto intenso e magnetico di Anna Foglietta in una delle sue interpretazioni più incisive. Scopriamo di più.

Il Contagio, un film che porta sullo schermo Mafia Capitale

Il cuore del film Il Contagio pulsa attorno a un tema che ha segnato profondamente la storia recente di Roma: Mafia Capitale. La maxi inchiesta giudiziaria, esplosa a partire dal 2014, ha svelato un torbido intreccio di corruzione, affari illeciti e complicità tra criminalità organizzata, imprenditori e politica. Il film riprende proprio quel clima, restituendolo in chiave narrativa: la periferia non è solo sfondo, ma terreno fertile dove il degrado sociale si trasforma in potere, dove la malavita si infiltra nel quotidiano e diventa parte integrante del tessuto urbano.

Laddove la cronaca raccontava di appalti pilotati e affari miliardari, il film si concentra sulle esistenze minime e tormentate di chi, suo malgrado, resta intrappolato in quella rete. Così, la finzione si fa specchio della realtà, in un parallelismo che rende l’opera ancora più disturbante e autentica. Un film potente che, come rivelato dagli stessi registi, parla di Roma ma si presta in realtà ad essere un racconto universale.

Anna Foglietta su RaiPlay, trama e cast del film Il Contagio

La storia raccontata nel film si sviluppa dentro un palazzo di periferia, dove le esistenze di alcune persone si intrecciano inevitabilmente: Marcello e Chiara, Mauro e Simona, Valeria e Attilio, Flaminia e Bruno, e il boss di quartiere Carmine vivono proprio qui. C’è chi sogna un riscatto impossibile, chi si rifugia nell’avidità, e chi, invece, si lascia travolgere dall’ambizione criminale.

In questo mosaico corale, Anna Foglietta interpreta Chiara, una donna prigioniera di un rapporto sentimentale profondamente sbagliato. Accanto a lei troviamo Vinicio Marchioni nei panni di Marcello, ex culturista e ‘marchetta’ cocainomane, e Maurizio Tesei nel ruolo di Mauro, uno spacciatore che diventa palazzinaro della Roma bene. Nel cast anche Vincenzo Salemme, Carmen Giardina, Giulia Bevilacqua, Nuccio Siano, Lucianna De Falco, Daniele Parisi e molti altri interpreti che aggiungono sfumature a una storia dove nessun personaggio è davvero innocente.

Il film è attualmente disponibile in streaming su RaiPlay (gratuitamente) Amazon Prime Video, Rakuten TV, Apple TV e Google Play TV.

