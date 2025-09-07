Trova nel Magazine
Libero Magazine

Anna Foglietta è una madre disperata e fragile su RaiPlay

Dovete assolutamente recuperare il film acclamato da pubblico e critica Un giorno all'improvviso con Anna Foglietta e Giampiero De Concilio

Protagonista alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e vincitore di un Nastro d’Argento, questo intenso dramma familiare sul complicato rapporto tra madre e figlio è stato anche riconosciuto di interesse culturale dal Mibact.

Anna Foglietta e Giampiero De Concilio convincono la critica

Rincorrere un sogno nonostante le difficoltà imposte dalla vita: Un giorno all’improvviso racconta la storia di Antonio, emozionando e commuovendo spettatori e critica. Grazie all’intensità delle vicissitudini narrate nella pellicola di Ciro D’Emilio, il film è stato selezionato in concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia dove ha riscosso il plauso del pubblico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Anna Foglietta interpreta egregiamente il ruolo di Miriam, una donna che vive di ricordi e ossessioni, mentre è il giovane e bravo Giampiero De Concilio a vestire i panni del figlio diciassettenne di Miriam. Dopo un susseguirsi di eventi struggenti che mettono a dura prova la vita della famiglia, un finale commuovente regala un barlume di speranza ai due, che potrebbero finalmente voltare pagina e trovare la tanto ambita, meritata, felicità.

Su RaiPlay un toccante dramma familiare che riguarda tutti noi

Miriam, affetta da disturbi psichici, è madre di Antonio, ragazzo di appena 17 anni ma già costretto a fare i conti con le asperità della vita: il giovane deve prendersi cura della madre e per farlo si impegna a lavorare come benzinaio, di notte, e a coltivare insieme alla madre la terra lasciata in eredità dal nonno.

Antonio, però, ha un sogno: vorrebbe diventare un calciatore e per farlo si allena duramente nella squadra di calcio del paese. Il padre Carlo, che non ha voluto riconoscerlo e non si è mai palesato, gestisce un bar in cui Miriam si reca spesso per provare a risollevare la relazione tra i due: i comportamenti della donna attirano l’interesse dei servizi sociali, mettendo a forte rischio il rapporto con Antonio.

Quando tutto sembra precipitare, ecco che arriva la svolta: il ragazzo è stato notato da un talent scout e ha superato un provino con una squadra di Serie A. Miriam, forse riluttante all’idea di dire definitivamente addio a Carlo, accetta comunque di accompagnarlo nella sua nuova avventura e di trasferirsi. La donna, però, prima di andarsene vuole provare a chiudere, seppur con enorme dispiacere, i ponti col passato.

Dove e quando vedere Un giorno all’improvviso in streaming e in tv

Grazie a una straordinaria cura nel dare profondità ai due protagonisti, nonché alla complicità creatasi sul set tra Anna Foglietta e Giampiero De Concilio, Un giorno all’improvviso è riuscito a convincere e sensibilizzare tutti, mettendo d’accordo pubblico e critica. Per farsi coinvolgere dalle suggestive emozioni del film, è possibile connettersi alla piattaforma streaming di RaiPlay, dove è presente nel catalogo.

Potrebbe interessarti anche

La Dama Velata, in streaming su RaiPlay c'è la serie La Dama Velata con Miriam Leone e Lino Guanciale

Su RaiPlay c’è una fiction spettacolare con Lino Guanciale e Miriam Leone: mistero, dramma, intrighi e passione

Su RaiPlay è disponibile in streaming la serie che ha catturato l'attenzione del pub...
Veleno con Luisa Ranieri in streaming su RaiPlay

Luisa Ranieri è su RaiPlay con un "western campano" ad alta tensione: l'ennesima prova magistrale di carattere e carisma

L'attrice napoletana porta in scena un dramma basato su una storia vera e ambientato...
Miriam Margolyes, professoressa Sprite di Harry Potter: "Voglio la morte assistita"

Fan di Harry Potter allarmati per l'annuncio scioccante della professoressa: "Sto male, voglio la morte assistita"

La celebre e amata attrice della saga cinematografica ha rivelato il suo precario st...
Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in Rai

Favino e Miriam Leone su Netflix tra amore e disabilità

Corro da te è il remake del film Tutti in piedi in cui si scherza con garbo sul tema...
Valeria Bruni Tedeschi su RaiPlay con La pazza gioia

Su RaiPlay un gioiello di amicizia e fragilità al femminile: la sorprendente prova di Valeria Bruni Tedeschi

Il film diretto da Paolo Virzì e campione d'incassi, è un mix di leggerezza e profon...
Micaela Ramazzotti è su RaiPlay con Una famiglia

Micaela Ramazzotti è una madre schiavizzata dal marito su RaiPlay

Una famiglia racconta la drammatica vita di una donna costretta a vendere il proprio...
Valeria Golino

Valeria Golino è una donna cieca ma sensuale su RaiPlay

Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini è un raro esempio di cinema che sa e...
Margherita Buy è su RaiPlay con Volare

Margherita Buy è una donna dilaniata dalle fobie su RaiPlay

L'attrice firma la prima regia con un film sul timore di volare inseme a Sergio Rubi...
Matilda De Angelis in streaming su RaiPlay in Tutto può succedere

Su RaiPlay i drammi e le sfide quotidiane di una famiglia comune: Matilda De Angelis lascia a bocca aperta

Matilda De Angelis e Benedetta Porcaroli al centro di un film da recuperare assoluta...

Personaggi

Nancy Brilli

Nancy Brilli
Blake Lively

Blake Lively
Gassmann

Alessandro Gassmann
Eduardo Scarpetta

Eduardo Scarpetta

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963