Anna Foglietta è una madre disperata e fragile su RaiPlay Dovete assolutamente recuperare il film acclamato da pubblico e critica Un giorno all'improvviso con Anna Foglietta e Giampiero De Concilio

Protagonista alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e vincitore di un Nastro d’Argento, questo intenso dramma familiare sul complicato rapporto tra madre e figlio è stato anche riconosciuto di interesse culturale dal Mibact.

Anna Foglietta e Giampiero De Concilio convincono la critica

Rincorrere un sogno nonostante le difficoltà imposte dalla vita: Un giorno all’improvviso racconta la storia di Antonio, emozionando e commuovendo spettatori e critica. Grazie all’intensità delle vicissitudini narrate nella pellicola di Ciro D’Emilio, il film è stato selezionato in concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia dove ha riscosso il plauso del pubblico.

Anna Foglietta interpreta egregiamente il ruolo di Miriam, una donna che vive di ricordi e ossessioni, mentre è il giovane e bravo Giampiero De Concilio a vestire i panni del figlio diciassettenne di Miriam. Dopo un susseguirsi di eventi struggenti che mettono a dura prova la vita della famiglia, un finale commuovente regala un barlume di speranza ai due, che potrebbero finalmente voltare pagina e trovare la tanto ambita, meritata, felicità.

Su RaiPlay un toccante dramma familiare che riguarda tutti noi

Miriam, affetta da disturbi psichici, è madre di Antonio, ragazzo di appena 17 anni ma già costretto a fare i conti con le asperità della vita: il giovane deve prendersi cura della madre e per farlo si impegna a lavorare come benzinaio, di notte, e a coltivare insieme alla madre la terra lasciata in eredità dal nonno.

Antonio, però, ha un sogno: vorrebbe diventare un calciatore e per farlo si allena duramente nella squadra di calcio del paese. Il padre Carlo, che non ha voluto riconoscerlo e non si è mai palesato, gestisce un bar in cui Miriam si reca spesso per provare a risollevare la relazione tra i due: i comportamenti della donna attirano l’interesse dei servizi sociali, mettendo a forte rischio il rapporto con Antonio.

Quando tutto sembra precipitare, ecco che arriva la svolta: il ragazzo è stato notato da un talent scout e ha superato un provino con una squadra di Serie A. Miriam, forse riluttante all’idea di dire definitivamente addio a Carlo, accetta comunque di accompagnarlo nella sua nuova avventura e di trasferirsi. La donna, però, prima di andarsene vuole provare a chiudere, seppur con enorme dispiacere, i ponti col passato.

Dove e quando vedere Un giorno all’improvviso in streaming e in tv

Grazie a una straordinaria cura nel dare profondità ai due protagonisti, nonché alla complicità creatasi sul set tra Anna Foglietta e Giampiero De Concilio, Un giorno all’improvviso è riuscito a convincere e sensibilizzare tutti, mettendo d’accordo pubblico e critica. Per farsi coinvolgere dalle suggestive emozioni del film, è possibile connettersi alla piattaforma streaming di RaiPlay, dove è presente nel catalogo.

