La moglie di Pierfrancesco Favino sta illuminando Venezia: la regia di Paolo Sorrentino è da Oscar
L'attrice romana arriva alla Mostra di Venezia con il primo ruolo da protagonista al cinema, dopo il Nastro d'Argento per la serie tv de Le fate ignoranti
L’onore di inaugurare l’82esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è andato a Paolo Sorrentino. Il regista napoletano è in concorso con La Grazia, film con al centro un immaginario Presidente della Repubblica, Mariano De Santis, alle prese con due delicate richieste di grazia. Nel cast, nemmeno a dirlo, uno degli attori prediletti di Sorrentino, quel Toni Servillo che lo ha accompagnato per innumerevoli progetti. Ma in La Grazia c’è anche Anna Ferzetti, al suo primo ruolo da protagonista dopo diversi da comprimaria (anche di rilievo e riconosciuti dalla critica): chi è la nuova "musa" di Paolo Sorrentino?
Chi è Anna Ferzetti, protagonista in La Grazia di Paolo Sorrentino
Classe 1982 e romana di nascita, Anna Ferzetti inaugura la propria carriera da attrice in televisione. Per lei ruoli in alcune fiction come Il maresciallo Rocca, RIS e Una mamma imperfetta. Compare anche nell’apprezzatissima serie per adolescenti Skam, poi Rocco Schiavone, Nero a metà e Volevo fare la rockstar.
Nel 2022 vince il Nastro d’Argento come Miglior attrice non protagonista per la serie tv tratta da Le fate ignoranti, di Ferzan Özpetek. Sempre per il regista turco-italiano, nel 2008 debutta al cinema con Un giorno perfetto, film dai toni noir e basato sull’omonimo romanzo di Margaret Mazzantini. Nel 2024 la dirige anche in Diamanti.
Una figlia d’arte
Figlia unica, Anna Ferzetti è l’erede del grande attore Gabriele Ferzetti e di Claudia Verdini. Dopo gli studi di recitazione, agli inizi degli anni 2000 vive a Londra, per poi fare ritorno nella Capitale. Dal 2003 è la compagna del collega Pierfrancesco Favino, con cui ha 13 anni di differenza. La coppia ha due, Greta (2007) e Lea (2013). Entrambe hanno già fatto il proprio debutto nel mondo del cinema: la prima con la madre nel 2023 ne I peggiori giorni, la seconda nel 2020 in Padrenostro, in cui il padre è protagonista. L’intera famiglia ha interpretato se stessa nel terzo episodio della serie Call My Agent, in onda nel 2023 su Sky.
Di cosa parla La Grazia
Mariano De Santis (Servillo) è il Presidente della Repubblica. Vedovo, cattolico, padre attento di Dorotea (Ferzetti), giurista come lui. È un uomo solo al crepuscolo del suo potere, chiamato a misurarsi con il senso più profondo del suo ruolo. Alla fine del suo mandato, tra giornate monotone e rituali istituzionali, emergono due richieste di grazia, delicate e cariche di conseguenze morali. Si trasformano in veri e propri dilemmi, che si intrecciano in modo apparentemente inestricabile con la sua vita privata, esigendo scelte che pesano come macigni.
