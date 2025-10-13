Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Potrebbe interessarti anche

Anita Mazzotta

Anita Mazzotta: chi è la mamma e perché ha lasciato il Grande Fratello

L'uscita improvvisa di Anita Mazzotta per motivi familiari dalla Casa del GF ha lasc...
Anita e il cuore in gabbia

Grande Fratello: Anita Mazzotta lascia la casa per motivi familiari, esplodono le lamentele del pubblico

L’abbandono improvviso della gieffina scuote la Casa e commuove i fan, che sui socia...
Grande Fratello 19 - Simona Ventura

Grande Fratello, giallo Anita Mazzotta e primo eliminato: puntata di lacrime e addii, cosa succede stasera

Oggi lunedì 13 ottobre 2025 va in onda il terzo appuntamento del reality show di Can...
Jonas e Anita

Al Grande Fratello è nata una nuova coppia, Jonas e Anita dalle frecciate al flirt: "Non è difficile innamorarsi"

Dopo i primi punzecchiamenti e un confronto acceso, tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta ...
Grande Fratello - Simona Ventura

Grande Fratello, il cast decolla: chi sono Jonas Matteo Pepe e Anita Mazzotta, nuovi concorrenti (tra le polemiche)

Dopo l’annuncio di Matteo Azzali nella casa più spiata d’Italia arrivano il modello ...
Grazia e Domenico - Grande Fratello

Grande Fratello, primo 'palo' di Anita: "Giulio è inesistente". E Grazia crolla in lacrime per Domenico

Tra scontri accesi, confessioni private e qualche interesse che inizia a muovere le ...
Simona Ventura

Grande Fratello 2025, sondaggi televoto: Anita è già una star, Matteo e Francesco in difficoltà

A pochi giorni dalla chiusura del primo televoto, i fan del reality Mediaset sembran...
Grande Fratello, pagelle seconda puntata 6 ottobre 2025

Grande Fratello, le pagelle: Giulio e Anita cuori confusi (6), Simona Ventura psicologa (9), Floriana è un uragano (8)

Promossi e bocciati e top e flop della seconda puntata della venticinquesima edizion...
Rasha e Jonas

Grande Fratello, Rasha perde la testa per Omer: "È così uomo". Poi il suo scivolone diventa virale

Tra nuove simpatie, litigi ai fornelli e piccoli scandali grammaticali, il Grande Fr...

Manifest Skin

Prendersi cura di sé

Il rituale della skincare e la consapevolezza della bellezza

LEGGI

Personaggi

Anita Mazzotta

Anita Mazzotta

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963