Mediaset Infinity 1 /5 Anita Mazzotta, destino incerto: stasera la verità C’è grande curiosità attorno ad Anita Mazzotta, la concorrente che ha lasciato la Casa del Grande Fratello per motivi familiari e il cui destino sarà svelato proprio questa sera. Il pubblico attende di capire cosa sia accaduto e se esista la possibilità di un suo rientro in gioco. Tra le ipotesi più discusse, infatti, c’è quella che la gieffina possa tornare nella Casa, magari per chiarire la sua posizione e rivedere Jonas, con cui era nata un’intesa particolare. Gli spettatori, intanto, si dividono tra chi spera nel suo ritorno e chi pensa che l’esperienza per lei sia davvero conclusa.

Mediaset Infinity 2 /5 Ivana Castorina, “La regina del flirt” si confessa Tra le nuove protagoniste del reality c’è Ivana Castorina, 36 anni, entrata nella Casa lo scorso 6 ottobre. Si è fatta subito notare per la sua ironia e spontaneità, definendosi scherzosamente “la regina del flirt”. Dietro quella leggerezza, però, c’è una storia di rinascita personale: un passato fatto di insicurezze e sogni messi da parte per necessità. Oggi lavora come metalmeccanica, ma confessa che il suo vero sogno è sempre stato il mondo dello spettacolo. Proprio grazie ai social ha riscoperto la passione per il make-up e l’estetica, strumenti che l’hanno aiutata a ritrovare fiducia in sé. Fondamentale, nella sua vita, anche l’incontro con il marito, che le ha ridato serenità e l’ha amata “senza trucco”, restituendole il coraggio di essere se stessa.

Mediaset Infinity 3 /5 Giulio infatuato di Grazia: una confessione spiazzante A poche ore dalla nuova puntata, Giulio Carotenuto ha stupito tutti con una rivelazione che riguarda Grazia Kendi. In confidenza con Giulia Soponariu, il medico campano ha ammesso di provare qualcosa di profondo per la coinquilina: non un’attrazione estetica, ma un legame d’animo e di rispetto. Dopo la delusione vissuta con Benedetta Stocchi, però, Giulio non vuole più lasciarsi andare davanti alle telecamere. “Mi piace assai, ma non è il piacere che mi piace normalmente”, ha spiegato, lasciando intendere che, se qualcosa dovesse nascere, preferirebbe viverlo lontano dai riflettori. Parole che hanno incuriosito il pubblico, pronto a seguire gli sviluppi durante la diretta.

Mediaset Infinity 4 /5 Rissa sfiorata tra Omer e Jonas: le immagini inedite Nella Casa, intanto, la tensione continua a salire. Protagonisti dell’ultimo scontro sono Omer Elomari e Jonas Pepe, che hanno quasi rischiato di venire alle mani per un motivo apparentemente banale: una pizza nel forno.Federica Panicucci nella puntata odierna di Mattino Cinque ha mostrato le immagini inedite della rissa sfiorata. Secondo quanto emerso, Jonas avrebbe aperto il forno dove Omer stava cuocendo la sua pizza, scatenando la furia dell’imprenditore siriano. La regia ha interrotto le immagini nei momenti più accesi, ma il confronto ha infiammato i social. In molti pensano che dietro la lite ci siano tensioni più profonde, forse legate alla gelosia per Giulia, vicina a entrambi. Stasera si saprà se Omer rischia davvero una penalità o addirittura una possibile eliminazione.