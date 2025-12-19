Anita Mazzotta, chi è la vincitrice del Grande Fratello: il dramma in diretta e il premio ricchissimo Dalla perdita della madre durante il reality al trionfo in finale: chi è la 26enne trevigiana che ha trionfato al Grande Fratello (trovando l'amore).

È Anita Mazzotta la vincitrice del Grande Fratello. La concorrente trevigiana, 26 anni, ha vinto l’edizione 2025 del reality superando nel testa a testa finale Giulia Saponariu. È la quinta donna consecutiva a trionfare al GF dopo Jessica Morlacchi, Perla Vatiero, Nikita Pelizon e Jessica Selassié.

Il suo successo era ampiamente previsto dai bookmaker, che da settimane la indicavano come la gieffina da battere. Anita non ha deluso le attese, vivendo una finale da protagonista fino all’apoteosi della proclamazione come campionessa del Grande Fratello 2025.

Chi ha vinto il Grande Fratello: il trionfo di Anita Mazzotta

Ieri sera, 18 dicembre, Anita Mazzotta ha avuto la meglio su Giulia Saponariu e Jonas Pepe, che hanno concluso rispettivamente al secondo e al terzo posto, e sugli altri due finalisti Omer e Grazia (QUI il recap completo della finale).

Il suo trionfo è arrivato al termine di una diretta che l’ha vista protagonista di diversi blocchi emozionanti. Prima ha conosciuto di persona Francesco, papà del compagno Jonas, di cui si è innamorata durante il percorso comune al GF. Poi è stata travolta dall’affetto delle amiche Sofia, Nicole e Valentina, che le hanno fatto una sorpresa nella Casa. Tutte insieme hanno fatto volare in cielo dei palloncini a forma di stella, con il pensiero rivolto alla mamma di Anita, scomparsa poche settimane fa.

Anita, il dramma della madre morta durante il Grande Fratello

Durante la sua esperienza al Grande Fratello, la 26enne di Treviso ha vissuto un momento drammatico in diretta Tv. La sua amatissima madre è scomparsa lo scorso ottobre, dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. Per questo Anita ha lasciato la Casa per una settimana, ma dopo aver detto addio alla genitrice ha deciso di tornare in gioco:

"Mia mamma non c’è più. Quel sabato, quando sono andata nel confessionale, mi ha salutata. Sono tornata perché era una sua volontà. Ora voglio rinchiudermi in questa bolla con tutti voi e non pensare al fuori".

Così ha raccontato la concorrente agli altri gieffini subito dopo essere rientrata.

Il nuovo fidanzato Jonas Pepe

Nel momento forse più buio della sua vita, Anita Mazzotta ha trovato inaspettatamente anche l’amore. Subito dopo il suo ritorno al GF, ha instaurato un rapporto speciale con Jonas Pepe, modello romano e uno dei protagonisti indiscussi dell’edizione appena conclusa. I due si sono avvicinati come amici, ma giorno dopo giorno il loro rapporto si è trasformato in qualcosa di più, fino a diventare a tutti gli effetti una coppia. La loro love story ha appassionato il pubblico, diventando uno dei temi più chiacchierati sui social, e sembra destinata a durare anche fuori dalla Casa.

Jonas, infatti, sarebbe intenzionato a trasferirsi a Milano per vivere la quotidianità insieme alla sua nuova compagna, con un vero e proprio progetto di convivenza. Una mano alla loro nuova vita insieme potrà darla anche il Grande Fratello: grazie alla vittoria del reality, Anita incasserà infatti 110 mila euro.

Anita Mazzotta: chi è la vincitrice del Grande Fratello e che lavoro fa

Classe 1999, Anita Mazzotta è originaria di Castelfranco Veneto ed è cresciuta con la madre, il fratello e i nonni. Nella sua vita non è stato presente suo padre biologico, che vive da anni in Puglia, ma ha costruito un rapporto solido con Vincent, il compagno della madre, che l’ha cresciuta come una figlia. Anita lavora come piercer professionista in uno studio di tatuaggi e piercing. È molto attiva anche sui social, dove condivide contenuti legati al lavoro, al lifestyle e alla vita quotidiana. Un pubblico già numeroso, destinato ad aumentare esponenzialmente dopo il suo trionfo al Grande Fratello.

