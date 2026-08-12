Angelo Madonia, lo scatto segreto a Sonia Bruganelli e il gesto più dolce per la figlia Silvia conquista tutti Tra giornate di vacanza e immagini sui social, il ballerino dedica un messaggio pieno di affetto a Silvia e mostra anche un tenero momento accanto alla Bruganelli.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Angelo Madonia ha scelto di raccontare attraverso i social un momento particolarmente sereno della sua estate, condividendo alcune immagini che raccontano vicinanza e una ritrovata leggerezza dopo un periodo tutt’altro che semplice. In vacanza insieme alla compagna Sonia Bruganelli, alla figlia e ai figli di lei, il ballerino ha pubblicato alcune storie che, pur nella loro apparente semplicità, hanno attirato l’attenzione soprattutto per il messaggio rivolto a Silvia, la figlia maggiore di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

Angelo Madonia e il messaggio pieno di affetto per Silvia Bonolis

Tra le fotografie pubblicate, una in particolare ha colpito per le parole che Madonia ha scelto di dedicare a Silvia, ritratta sorridente e rilassata mentre si trova in piscina. Dopo il delicato periodo che l’ha vista affrontare un ricovero ospedaliero e il successivo ritorno alla quotidianità, Madonia ha scritto una dedica che non lascia spazio a dubbi sull’affetto che prova nei suoi confronti: "La cosa più bella sta accadendo sai qual è? Che tu possa andarti a prendere ogni giorno la tua vita. Sei una forza tesoro. Ti voglio tanto bene". Parole semplici, ma estremamente personali, attraverso le quali il ballerino sembra voler celebrare soprattutto la forza e la voglia di tornare a vivere pienamente ogni giornata.

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La serenità ritrovata in vacanza e il momento tenero con Sonia Bruganelli

Il gesto assume quindi un valore particolare anche perché arriva durante un periodo di vacanza che la famiglia allargata sta trascorrendo insieme. Dopo settimane caratterizzate da momenti complessi, la possibilità di condividere giornate più tranquille rappresenta un’occasione per lasciarsi alle spalle le preoccupazioni e concentrarsi sulle loro vite.

Poco dopo, il ballerino ha scelto di condividere anche un’immagine dedicata a Sonia Bruganelli, questa volta con un’atmosfera decisamente più romantica. La produttrice televisiva appare immersa nell’acqua del mare, con il libro tra le mani e completamente concentrata sulla lettura. Madonia ha immortalato la scena da una prospettiva intima e spontanea, trasformando un momento apparentemente ordinario in un piccolo ritratto della serenità vissuta insieme durante le vacanze. Nessuna dichiarazione esagerata o plateale sia chiaro, ma immagini che raccontano molto attraverso la naturalezza della situazione. Il gesto rivolto a Silvia e lo scatto dedicato a Sonia dimostrando quindi quanto il ballerino sia ormai entrato a far parte della famiglia Bonolis, diventando una figura importante, mentre racconta della sua estate, vissuta all’insegna degli affetti più importanti: tra complicità familiare, e una nuova tranquillità che fa capolino. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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