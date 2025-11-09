Paura per Angelo Branduardi, malore e ricovero prima del concerto. Come sta ora Il cantautore, 75 anni, è stato colpito da un malore alla vigilia della tappa romana del tour “Il Cantico”: ecco come sta

Il concerto di Angelo Branduardi previsto per oggi, domenica 9 novembre, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma è stato annullato a causa di un malore che ha colpito il cantautore poco prima della partenza per la Capitale.

Angelo Branduardi, malore prima del concerto: come sta ora

L’artista, 75 anni, si trova attualmente ricoverato in una struttura sanitaria della provincia di Varese, dove vive, per una serie di accertamenti clinici. Secondo quanto riferito dal suo entourage, il ricovero è stato disposto a titolo precauzionale dopo che negli ultimi giorni Branduardi aveva manifestato astenia e affaticamento. Le sue condizioni, al momento, non destano particolare preoccupazione.

Concerto rinviato al 26 dicembre

L’Auditorium Parco della Musica ha confermato che il concerto, inizialmente in programma per le ore 18 in Sala Santa Cecilia, sarà recuperato il 26 dicembre 2025 alla stessa ora e nella stessa sede. I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data. Chi preferisse invece chiedere un rimborso potrà farlo entro il 15 novembre 2025 tramite il circuito TicketOne o presso la biglietteria dell’Auditorium. Salvo ulteriori variazioni legate allo stato di salute dell’artista, è confermata la prossima data del tour Il Cantico per sabato 15 novembre al Teatro Goldoni di Venezia.

Il progetto, dedicato agli 800 anni del "Cantico delle Creature", è un omaggio alla figura di San Francesco d’Assisi, da sempre fonte d’ispirazione per Branduardi. Sul palco il cantautore è accompagnato da Fabio Valdemarin (tastiere), Nicola Oliva (chitarra), Stefano Olivato (basso) e Davide Ragazzoni (batteria).

Nato a Cuggiono (Milano) nel 1950, Angelo Branduardi è tra i musicisti più originali del panorama italiano. Diplomato in violino al Conservatorio di Milano, ha saputo fondere elementi di musica medievale, folk e classica in un linguaggio unico, riconosciuto anche all’estero. Tra i suoi brani più celebri figurano "Alla fiera dell’est", "La pulce d’acqua" e "Cogli la prima mela", successi che hanno segnato la storia della canzone d’autore italiana.

Cresciuto a Genova, si è formato musicalmente al Conservatorio Niccolò Paganini, studiando violino. Branduardi è noto per la sua voce evocativa e per la capacità di unire tradizione e sperimentazione. È sposato con Luisa Zappa, autrice di molti suoi testi, e ha due figlie. Continua tuttora a esibirsi, amato anche all’estero.

