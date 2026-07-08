Angelina Mango torna nei teatri e si emoziona: “Mi viene da piangere”, la confessione prima del debutto
Angelina Mango ha annunciato il suo tour estivo nei teatri, che inizierà il prossimo 17 luglio. Ecco tutte le date in programma
Angelina Mango ha annunciato il suo ritorno nei teatri. Un tour estivo che sta già avendo un grande successo tra il pubblico italiano. La cantante sta continuando una gavetta non indifferente: dopo la sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, ha vinto il Festival di Sanremo, si è esibita sul palco dell’Eurovision Song Contest e si è poi concessa un periodo di pausa, durante il quale i fan hanno comunque continuato a sostenerla.
Poi c’è stato il grande ritorno con il suo tour, nuovi brani e ora una nuova tournée tutta estiva. La giovane figlia del compianto cantautore Mango si è detta infatti prontissima alla versione estiva con nove date in Italia tra luglio e agosto. Nell’attesa di salire nuovamente sui palchi più importanti del Bel Paese, lei stessa ha pubblicato sui social alcuni scatti che la ritraggono nei suoi primi 16 anni di carriera.
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Angelina Mango emozionata, cosa ha scritto sui social
Virale è diventato il post Instagram con cui Angelina ha raccolto le foto più belle della sua giovinezza e che è stato accompagnato dalla frase "Mi viene un po’ da piangere". Questo percorso musicale è infatti iniziato per lei nel 2010: i followers hanno potuto vedere le foto di lei bambina con un microfono in mano, quando aveva solo 9 anni ma già una passione sfrenata per la musica.
"Ce l’hai fatta Nina, meriti tutto questo", ha scritto un fan sotto al post. E ancora: "Una gigante fin da piccola". Tutti le sono infatti stati accanto durante il difficile periodo della sua vita, quello in cui ha abbandonato per un po’ la musica e si è allontanata dalle scene. Nell’autunno 2024, Angelina Mango ha infatti cancellato il suo tour per via di alcuni problemi di salute psicofisici. Il ritorno è avvenuto solo quest’anno ed è stato accolto da tutti.
Le date del nuovo tour di Angelina Mango
Nello stesso post Instagram pubblicato dalla giovane cantante, lei stessa ha anche ricordato ai fan che mancano solo dieci giorni all’inizio del suo tour nei teatri, che si chiamerà appunto Nina canta nei teatri d’Estate.
Un viaggio – da nord a sud – che porterà gli ascoltatori alla scoperta della sua musica. Ecco tutte le tappe del tour:
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Il calendario completo con tutte le tappe è disponibile sul sito ufficiale dell’artista e sui canali di prevendita autorizzati.
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- 17 luglio 2026: Verona, Teatro Romano
- 20 luglio 2026: San Leucio (CE), Belvedere
- 24 luglio 2026: Taormina, Teatro Antico
- 30 luglio 2026: Roma, Auditorium Parco della Musica
- 8 agosto 2026: Matera, Cava del Sole
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