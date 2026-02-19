Angelina Mango torna in tour (in lacrime) e svela: "Ecco cosa mi ha fatto ammalare", la verità sullo stop ai concerti
La cantautrice lucana si prepara a esibirsi nei teatri italiani a partire dal 2 marzo. E intanto rivela tra le lacrime quello che ha dovuto attraversare. Ecco i dettagli.
Angelina Mango è pronta a tornare. Dopo una lunga pausa dalle scene, che ha tenuto col fiato sospeso fan e addetti ai lavori, la cantautrice ex Amici si prepara a calcare nuovamente i palchi italiani con un tour nei teatri, in partenza il 2 marzo dal Teatro Augusteo di Napoli. E nel frattempo ha scelto di confessarsi, rivelando luci e ombre degli ultimi mesi trascorsi senza musica. Ecco qui sotto tutta la storia.
Angelina Mango, il ritorno in tour dopo le difficoltà
L’ultima volta che Angelina Mango si era esibita dal vivo risaliva a un anno e mezzo fa, quando fu costretta a interrompere bruscamente il tour per problemi fisici. Da quel momento era calato il silenzio: niente concerti, niente apparizioni pubbliche, nessun nuovo singolo o album. Fino al 16 ottobre scorso, quando l’ex talento di Amici ha rotto il silenzio con la pubblicazione a sorpresa del suo nuovo disco "caramé".
Ora, a distanza di qualche mese, i teatri italiani si preparano ad accogliere Angelina per dieci date che attraverseranno la penisola da nord a sud. E in vista di questo nuovo capitolo, la cantautrice ha deciso di condividere pensieri e sensazioni con grande onestà. "Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare", ha confessato, "quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è non sentirsi liberi".
La prova generale del tour ha emozionato profondamente la cantante. Salita sul palco che lei stessa ha immaginato, progettato e curato nei minimi dettagli, Angelina non è riuscita a trattenere le lacrime. Questa volta, però, erano lacrime di gioia. "Ieri sera sono salita sul palco. Il mio palco", ha spiegato, "inutile dire quanto io abbia pianto, perché in questi giorni credo di aver prodotto litri di lacrime…Io ieri sera mi sentivo libera su quel palco. Ero struccata e non me ne fregava niente se mi finiva la frangia negli occhi, perché ero troppo emozionata!".
La confessione di Angelina Mango
La confessione più toccante, però, è stata un’altra. A pochi giorni dalla data zero prevista al PalaUnical Teatro di Mantova, Angelina ha infatti ammesso: "Un anno fa questa sembrava un’altra vita. Non pensavo sarei più tornata a fare musica o sul palco. Forse la differenza è che ora non sto andando sul palco ma è lui che mi viene incontro". Parole forti, che fanno capire quanto quel periodo sia stato difficile e carico di dubbi per l’artista lucana. Anche se oggi qualcosa sembra essere definitivamente cambiato.
Le date del tour di Angelina
Il tour nei teatri italiani di Angelina porterà in scena i brani dell’album "caramé", insieme alle canzoni più amate del suo repertorio. Queste le date:
- Napoli – 2 marzo 2026 – Teatro Augusteo
- Roma – 4 marzo 2026 – Auditorium Conciliazione
- Catania – 7 marzo 2026 – Teatro Metropolitan
- Palermo – 9 marzo 2026 – Teatro Golden
- Bari – 12 marzo 2026 – Teatro Team
- Torino – 16 marzo 2026 – Teatro Colosseo
- Bologna – 18 marzo 2026 – Teatro Europa Auditorium
- Fermo – 21 marzo 2026 – Teatro dell’Aquila
- Firenze – 24 marzo 2026 – Teatro Verdi
- Milano – 27 marzo 2026 – Teatro Lirico Giorgio Gaber.
Un percorso che attraversa l’Italia da Napoli a Milano, passando per le isole e il centro, testimoniando quanto il pubblico non veda l’ora di riabbracciare una delle voci più autentiche della musica italiana contemporanea.
