Angelina Mango sbarca in streaming: fuori "Le versioni pazze live di Melodrama, Smile, Chet’odicoafa e La noia" Dal 27 marzo arrivano sulle piattaforme le nuove interpretazioni delle canzoni, registrate direttamente durante il tour 'Nina canta nei teatri'.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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C’è un momento, nei concerti, in cui le canzoni smettono di essere semplici tracce e diventano esperienza condivisa. È da lì che Angelina Mango ha scelto di ripartire, portando in streaming quattro versioni live nate direttamente sul palco del suo ultimo tour, ‘Nina canta nei teatri‘, con cui è tornata al suo pubblico dopo mesi di assenza. Dal 27 marzo, infatti, arrivano sulle piattaforme le nuove interpretazioni di Melodrama, Smile, Che t’o dico a fa e La noia: non semplici registrazioni dal vivo, ma frammenti di uno spettacolo costruito pezzo per pezzo, come un racconto emotivo in continuo movimento.

E se l’album racconta chi è un artista in un determinato momento, il palco sta mostrando ora chi sta diventando per davvero. In questo senso, il progetto live di Angelina segna un passaggio importante: dalla dimensione discografica a quella performativa, sempre più centrale nella sua narrazione. E queste "versioni pazze", come lei stessa le ha definite, non sono altro che la prova più evidente di questa trasformazione: canzoni che cambiano, crescono e si riscrivono ogni sera, insieme al pubblico.

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Il tour nei teatri di Angelina Mango sbarca in streaming con 4 brani live

Il tour ‘Nina canta nei teatri‘, partito a febbraio scorso e sviluppato in undici date lungo tutta Italia, segna una fase precisa del percorso artistico della cantautrice. Dopo il successo dell’album Caramé, pubblicato nel 2025, Angelina Mango ha scelto spazi raccolti e acusticamente più ‘narrativi’ per portare dal vivo la sua musica. Teatri storici, luci morbide, arrangiamenti dinamici e scenografie intime: lo spettacolo si muove tra momenti delicati e aperture più energiche, mantenendo sempre al centro la dimensione personale dei brani. La scaletta attraversa passato e presente, alternando hit già amate dal pubblico a nuove tracce che raccontano crescita, identità e fragilità.

Non è un concerto lineare, ma un flusso emotivo: una costruzione pensata per accompagnare lo spettatore dentro il mondo dell’artista, più che per esibirne semplicemente il repertorio. La scelta di pubblicare proprio quattro brani live non è casuale: Melodrama, Smile, Che t’o dico a fa e La noia rappresentano infatti alcuni dei momenti più significativi dello show, quelli in cui il dialogo tra palco e platea diventa più evidente. Le versioni pubblicate nascono direttamente dai concerti, senza filtri e con tutta l’energia dell’esecuzione dal vivo, ricca delle sfumature che emergono sera dopo sera.

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