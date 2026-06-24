Da Angelina Mango a Serena Brancale, l’estate 2026 senza tormentone: perché manca la hit assoluta (ed è meglio così) Spotify inaugura la stagione calda sancendo ufficialmente la fine dell'era delle hit. Ora dominano stili diversi. E per ogni stile un nome che occupa la scena.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA/RaiPlay

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L’estate 2026 ha una certezza: il tormentone unico, quello che ti inseguiva ovunque, anche sotto l’ombrellone, non c’è più. E paradossalmente potrebbe essere una buona notizia. In un panorama dominato da playlist personalizzate e ascolti frammentati, è Spotify a fotografare in un comunicato una stagione fatta di molte hit eterogenee – da Angelina Mango a Serena Brancale – che rendono impossibile la scelta di un ‘padrone assoluto’ dell’estate. Un cambio di paradigma che dice molto su come è evoluto il nostro modo di ascoltare la musica. E potrebbe fare bene, tutto sommato, alla qualità del prodotto in senso lato. Ecco i dettagli.

Addio al tormentone unico, lo dice Spotify

In un comunicato recente, Spotify ha aperto il vaso di Pandora regalando agli appassionati un’analisi lucida della nostra musica attuale. "I tormentoni", scrive il servizio di streaming, "hanno caratterizzato le estati di milioni di italiani negli scorsi decenni, diventando simbolo di un momento culturale comune, nazionale, intergenerazionale, cross-sociale…Non era possibile terminare un’estate senza esserne stati esposti. Oggi, la sensazione, è che non ci siano più. Non come una volta".

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Così la playlist ufficiale dell’estate 2026 non incorona una regina assoluta, ma raccoglie brani che raccontano estati diverse: italiana, urban, latina, folkloristica, dance. Dario Manrique, Editorial Lead Italia e Spagna di Spotify, riassume così il cambio di prospettiva: "La musica dell’estate continua ad essere anche un fenomeno culturale di massa, ma è diventata un’esperienza molto più personale. Assistiamo a una riscoperta delle nostre radici folk, a una continua evoluzione della scena urban e all’esplorazione di ritmi latini che vanno ben oltre i cliché. I trend di quest’estate sono un’istantanea di un Paese che abbraccia la diversità, e la nostra playlist ‘Estate 2026’ ne è il riflesso".

Da Angelina Mango a Serena Brancale, cambia il ruolo delle hit nella nuova estate italiana

Insomma, dentro questo nuovo scenario non c’è più ‘la’ canzone dell’estate, ma tanti brani che sommati creano un caleidoscopio estivo. In cima ai pezzi più quotati spicca "Al mio Paese "di Serena Brancale, Levante e Delia: un brano che diventa simbolo del ritorno alle sonorità mediterranee, tra richiami al Sud, strumenti popolari e una scrittura che guarda alla tradizione senza sembrare nostalgica. A questa tendenza si affianca "Canto d’amore", l’incontro tra Angelina Mango e Marco Mengoni, che continua sulla stessa linea di recupero di atmosfere popolari e ‘locali’.

Sul fronte pop ‘da grandi numeri’, invece, si muovono Jovanotti e Alfa con "Buon Vento", i Pinguini Tattici Nucleari con "Sorry Scusa Lo Siento", Ultimo con "Romantica" – che scalda il pubblico in vista del mega concerto di Tor Vergata -, e poi Bresh con "Da Dio" e Annalisa con la sua apprezzatissima "Canzone Estiva". Nessuno di questi brani, però, domina incontrastato: convivono, si alternano nelle playlist, parlano a pubblici leggermente diversi.

Anche la scena urban continua a essere una delle più forti, ma non è più monolitica. Accanto ai big consolidati, emergono ibridi che flirtano con dance, elettronica, hyperpop: Anna con "White Girl Wasted", oppure Artie 5ive con "Swag Music". E la musica latina, nel frattempo, si emancipa dal solo reggaeton: Gaia sceglie l’eleganza in "Bossa Nostra", Fred De Palma con Emis Killa e Anitta spingono sul merengue di "La Testa Gira", mentre G.Mineiro porta il funk brasiliano in "Splinter Cell".

Chiude il quadro la dimensione-club: "Talk To You" degli ANOTR in chiave funk house, l’afro house di HUGEL che rilegge "Bam Bam" di Sister Nancy per i beach club e i dancefloor estivi. Anche qui, più che una traccia dominatrice, c’è una costellazione di pezzi che accendono notti e stabilimenti lontani. E allora la gara al tormentone estivo si svuota di significato. Sostituita dal rito delle hit suddivise per genere, età, ‘mood’ del momento. D’altronde siamo vittime della cultura della velocità e della distrazione. Una sola canzone per tutta l’estate non ci poteva certo bastare.

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