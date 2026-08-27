Angelina Mango rimpiazza Marco Mengoni con Ariete: cosa succede
Le due cantanti hanno annunciato l’uscita del nuovo singolo ‘Che bella vita’, in arrivo il prossimo 28 agosto: Ariete pronta alla tournée
Una nuova collaborazione si prepara a conquistare le classifiche musicali di fine estate. Angelina Mango e Ariete, infatti, hanno annunciato l’uscita di ‘Che bella vita’, il nuovo duetto in arrivo il prossimo 28 agosto. Dopo il successo estivo di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, le due artiste scelgono dunque di unire le proprie voci in un brano prodotto da Golden Years. Scopriamo tutti i dettagli.
Angelina Mango e Ariete insieme per "Che bella vita"
L’annuncio è arrivato mercoledì 26 agosto attraverso un post condiviso sui rispettivi profili Instagram. Uno scatto che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan e che, in poche ore, ha superato quota 50mila like. ‘Che bella vita’ sarà disponibile da venerdì 28 agosto e rappresenta un nuovo tassello nei percorsi artistici delle due cantautrici. Per Angelina Mango la collaborazione arriva dopo settimane particolarmente fortunate: il duetto ‘Canto d’amore’ con Marco Mengoni ha raggiunto l’ottavo posto della classifica FIMI, superando gli 11 milioni di streaming su Spotify, dominando l’estate della musica. Ariete, invece, ha costruito negli anni un percorso personale iniziato con due EP e proseguito nel 2022 con l’album Specchio, certificato disco di platino.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ariete torna live: sette concerti nei club
Parallelamente alla nuova uscita discografica, Ariete si prepara a tornare sul palco con un nuovo tour nei club. La tournée, infatti, prenderà il via il 7 novembre all’Atlantico di Roma, per poi attraversare altre sei città italiane. La cantautrice sarà protagonista il 19 novembre all’Alcatraz di Milano, il 21 novembre al Teatro Concordia di Torino e il 25 novembre alla Hall di Padova. Il calendario proseguirà quindi il 1° dicembre al Piper Theatre di Firenze, il 10 dicembre alla Casa della Musica di Napoli, prima dell’ultimo appuntamento dell’11 dicembre al Palatour di Bitritto. Sette date che porteranno Ariete a incontrare il pubblico in alcuni dei principali club e spazi dedicati alla musica dal vivo, offrendo l’occasione di ascoltare dal vivo il repertorio che ha accompagnato la sua crescita artistica. Di seguito l’elenco completo di tutte le tappe:
- 7 novembre, Roma – Atlantico
- 19 novembre, Milano – Alcatraz
- 21 novembre, Torino – Teatro Concordia
- 25 novembre, Padova – Hall
- 1° dicembre, Firenze – Piper Theatre
- 10 dicembre, Napoli – Casa della Musica
- 11 dicembre, Bitritto – Palatour
Potrebbe interessarti anche
Angelina Mango incinta? Il gossip impazza sul web: cosa c'è di vero e chi è il nuovo fidanzato
Una nuova 'conferma' fa esplodere i social: Angelina Mango sarebbe incinta, ma ecco ...
Angelina Mango e Marco Mengoni tornano insieme, fuori “Canto d'amore”: di cosa parla il duetto più atteso dell'estate 2026
Angelina Mango e Marco Mengoni tornano a collaborare in "Canto d'amore", il nuovo si...
Tim Summer Hits, la festa finale di Carlo Conti su Rai 1: chi canta e scaletta ufficiale
Il gran finale arriva su Rai 1 con una puntata speciale Remix: oltre 30 artisti, per...
Angelina Mango torna nei teatri e si emoziona: “Mi viene da piangere”, la confessione prima del debutto
Angelina Mango ha annunciato il suo tour estivo nei teatri, che inizierà il prossimo...
Samurai Jay infinito, ma domina sempre Shakira: i singoli più venduti in Italia dal 10 al 16 agosto 2026
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Angelina Mango e Marco Mengoni si prendono l'estate con Canto d'amore, ma saltano Battiti Live e Tim Summer Hits: perché
Dalla hit virale alla sparizione dai grandi palchi estivi: il caso Angelina Mango–Ma...
Shakira sbanca ancora ma Samurai Jay non molla: i singoli più venduti in Italia dal 27 luglio al 2 agosto 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
Tim Battiti Live, la festa d’addio di Ilary Blasi: chi canta, scaletta e l’ultima sfida (segnata) con Luca Argentero
Si chiude questa sera, giovedì 30 luglio 2026, Tim Battiti Live, saranno diversi can...