Angelina Mango rimpiazza Marco Mengoni con Ariete: cosa succede Le due cantanti hanno annunciato l’uscita del nuovo singolo ‘Che bella vita’, in arrivo il prossimo 28 agosto: Ariete pronta alla tournée

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Una nuova collaborazione si prepara a conquistare le classifiche musicali di fine estate. Angelina Mango e Ariete, infatti, hanno annunciato l’uscita di ‘Che bella vita’, il nuovo duetto in arrivo il prossimo 28 agosto. Dopo il successo estivo di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, le due artiste scelgono dunque di unire le proprie voci in un brano prodotto da Golden Years. Scopriamo tutti i dettagli.

Angelina Mango e Ariete insieme per "Che bella vita"

L’annuncio è arrivato mercoledì 26 agosto attraverso un post condiviso sui rispettivi profili Instagram. Uno scatto che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan e che, in poche ore, ha superato quota 50mila like. ‘Che bella vita’ sarà disponibile da venerdì 28 agosto e rappresenta un nuovo tassello nei percorsi artistici delle due cantautrici. Per Angelina Mango la collaborazione arriva dopo settimane particolarmente fortunate: il duetto ‘Canto d’amore’ con Marco Mengoni ha raggiunto l’ottavo posto della classifica FIMI, superando gli 11 milioni di streaming su Spotify, dominando l’estate della musica. Ariete, invece, ha costruito negli anni un percorso personale iniziato con due EP e proseguito nel 2022 con l’album Specchio, certificato disco di platino.

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Ariete torna live: sette concerti nei club

Parallelamente alla nuova uscita discografica, Ariete si prepara a tornare sul palco con un nuovo tour nei club. La tournée, infatti, prenderà il via il 7 novembre all’Atlantico di Roma, per poi attraversare altre sei città italiane. La cantautrice sarà protagonista il 19 novembre all’Alcatraz di Milano, il 21 novembre al Teatro Concordia di Torino e il 25 novembre alla Hall di Padova. Il calendario proseguirà quindi il 1° dicembre al Piper Theatre di Firenze, il 10 dicembre alla Casa della Musica di Napoli, prima dell’ultimo appuntamento dell’11 dicembre al Palatour di Bitritto. Sette date che porteranno Ariete a incontrare il pubblico in alcuni dei principali club e spazi dedicati alla musica dal vivo, offrendo l’occasione di ascoltare dal vivo il repertorio che ha accompagnato la sua crescita artistica. Di seguito l’elenco completo di tutte le tappe:

7 novembre , Roma – Atlantico

, Roma – Atlantico 19 novembre , Milano – Alcatraz

, Milano – Alcatraz 21 novembre , Torino – Teatro Concordia

, Torino – Teatro Concordia 25 novembre , Padova – Hall

, Padova – Hall 1° dicembre , Firenze – Piper Theatre

, Firenze – Piper Theatre 10 dicembre , Napoli – Casa della Musica

, Napoli – Casa della Musica 11 dicembre, Bitritto – Palatour

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