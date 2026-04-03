Angelina Mango svela il nuovo fidanzato, primi scatti con Antonio Agostinelli. Il dettaglio che spiazza tutti La cantante è apparsa in un carosello Instagram insieme al fotografo del suo entourage. Di una possibile relazione tra i due si parla ormai da settimane. Ecco i dettagli

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Ora è (quasi) ufficiale. Antonio Agostinelli, fotografo nell’entourage della manager di Angelina Mango, ha pubblicato su Instagram un carosello di scatti in bianco e nero che hanno immediatamente fatto il giro del web. In alcune di quelle fotografie compare anche Angelina, e la sensazione è che il post equivalga a un’ammissione ‘silenziosa’ della relazione di cui si vocifera da tempo. Tant’è che la cantante non ha esitato a commentare teneramente (con un cuore rosso, ovviamente). Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Angelina Mango, gli ultimi scatti con Antonio Agostinelli

Gli scatti pubblicati da Agostinelli sono in bianco e nero, fatti allo specchio con la macchina fotografica, intimi e non costruiti. Raccontano di una complicità quotidiana, una routine condivisa in queste settimane di tour frenetiche per Angelina. Non ci sono pose, non c’è ricerca dell’effetto ‘wow’: solo due persone che si lasciano ‘guardare’ da un obiettivo. E questo, nel linguaggio dei social, vale più di qualsiasi dichiarazione ufficiale.

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L’impressione, insomma, è che qualcosa di speciale sia nato davvero tra il fotografo e la vincitrice di Sanremo 2024. L’indiscrezione lanciata da Chi solo pochi giorni fa non era un caso. E i fan sono certi che qualcosa stia decisamente bollendo in pentola. Dopotutto, negli scatti Angelina appare sorridente come non la si vedeva da tempo. E Agostinelli, che compare a sua volta nelle immagini, sembra scrutare nell’anima della cantante con una complicità rara.

Poi c’è la risposta della cantante al post. Quella emoji del cuore rosso fasciato – un cuore che sta imparando a guarire dalle ferite del passato – che aggiunge un ultimo livello di lettura, delicato e personale.

Chi è Antonio Agostinelli

Antonio Agostinelli è un fotografo professionista inserito nell’entourage di Marta Donà, manager di Angelina Mango. Il suo profilo Instagram, che era fermo dal 2023 — popolato di foto di modelle, backstage e scatti professionali, tra cui quelli di un concerto di Marco Mengoni —si è improvvisamente riattivato con immagini che hanno tutt’altro tenore. Non un caso, ovviamente: il legame professionale con il team di Angelina ha aperto la strada a qualcosa di diverso e più personale. E forse a fare la differenza è stato proprio il rapporto nato con la cantante.

I primi segnali erano già arrivati a inizio gennaio, quando Agostinelli aveva pubblicato le foto di un viaggio in cui la presenza di Angelina era riconoscibile in alcuni scatti. Ma allora le voci erano ancora troppo tenui per fare notizia. Ora, con le indiscrezioni di Chi e questo nuovo carosello, il quadro si è fatto molto più nitido. La coppia Agostinelli-Mango sembrerebbe un dato di fatto. Ma lei ha tutte le intenzioni di procedere senza clamori. Quindi conferme ufficiali, per ora, non ce ne sono.

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