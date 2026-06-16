Angelina Mango, dallo stop al tour (dopo la paura di sparire): "I fan mi hanno aspettato. Ma ora sono diversa" Ospite del podcast Supernova di Cattelan, Angelina Mango racconta il suo anno di pausa dalle scene e presenta il suo nuova album Caramè.

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Dopo una lunghissima assenza dalle scene durata circa due anni, la vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango, ha deciso di rompere il silenzio mediatico. Per farlo ha scelto il salotto intimo di Alessandro Cattelan nel celebre podcast Supernova, regalando ai suoi fan una confessione ricca di umanità, paure inaspettate e un pizzico di divertente ironia. Ecco cosa ha detto.

Il grande ritorno di Angelina Mango: confessioni e segreti pop

La popstar di Martatea, classe 2001, ha raccontato come ha vissuto questo periodo lontano dai palchi, un momento speso a riprendere in mano la sua vita dopo un momento di difficoltà, le piccole cose quotidiane e persino a iscriversi all’università. Eppure, la transizione non è stata priva di turbamenti. L’artista ha ironizzato sulla sua crescita personale confessando con un sorriso: "La persona che sono diventata dopo un anno e mezzo è molto peggio, no, scherzo!". Ha poi aggiunto un tocco di grande maturità, spiegando: "Ho delle cose in più da dire, delle teorie in più, delle cose che ha imparato. Mi sono presa il mio tempo e adesso mi sento molto diversa, forse in meglio. Sono un po’ più tranquilla. Per me la priorità è sempre stare centrati con se stessi. Soprattutto mi sono presa il mio tempo, che è una cosa che di solito non si fa, soprattutto all’inizio".

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La paura di sparire e l’assurda "teoria della frutta"

Anche le grandi star soffrono l’ansia da prestazione. Scherzando con Cattelan, Angelina Mango ha ammesso la paura di essere stata dimenticata dal mercato discografico e dai suoi fan proprio mentre scriveva il suo nuovo album, Caramè: "Sicuramente quando poi ho iniziato a scrivere il disco ho avuto paura che nessuno si ricordasse di me, ma questo timore è subito passato. Io proprio andavo in giro, dicevo: "Ok, oggi nessuno mi ha riconosciuto e sono fottu*a così"". Fortunatamente l’abbraccio dei fan è rimasto intatto: "Invece no, invece mi hanno aspettato e quindi questa cosa qui poi è passata subito, questa paura. Ma anche se si fossero dimenticati, mi piace ripresentarmi con questo disco e con la persona che sono adesso". Il ritorno passa anche per il singolo estivo Canto d’amore con Marco Mengoni e un’esilarante confessione: "Secondo me un po’ tutto può essere spiegato con la frutta. Se tu guardi l’interno di una banana è una faccia sorridente, triste o arrabbiata, ha un’espressione. C’era una banana che l’altro giorno era uguale al mio cane. Anche gli agrumi, per esempio, assomigliano moltissimo agli occhi, all’iride. Quando vedo queste somiglianze smatto". E ancora: "Secondo me il basilico non dovrebbe chiamarsi così, ma desiderio. ‘Prendo un pizzico di desiderio" suona meglio".

Angelina Mango, il tour estivo Nina canta nei teatri: tutte le date

Nell’autunno del 2024, l’artista ha dovuto cancellare improvvisamente tutte le restanti date del suo tour in Italia ed Europa a causa di un serio problema alle corde vocali. Dopo i primi due concerti a Roma e Napoli, la cantante ha comunicato la necessità di fermarsi per mettere la salute al primo posto. A questo stop è seguito un lungo periodo di silenzio, interrotto solo dalla pubblicazione del suo secondo album in studio intitolato Caramè, uscito il 16 ottobre 2025. Il tanto atteso ritorno dal vivo è avvenuto con la tournée nei teatri Nina canta nei teatri, prodotta da Live Nation, che ha preso ufficialmente il via il 2 marzo 2026 da Napoli, proseguendo poi nelle principali città italiane e prevedendo anche una successiva estensione estiva.

Ecco le prossime date in programma del suo tour:

17 luglio 2026 Teatro Romano Verona

20 luglio 2026 Belvedere di San Leucio Caserta

22 luglio 2026 Teatro di Verdura Palermo

24 luglio 2026 Teatro Antico Taormina

28 luglio 2026 Arena Beniamino Gigli Porto Recanati

30 luglio 2026 Auditorium Parco della Musica – Cavea Roma

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