Angelina Mango, svolta “total black” e festa grande (con Marco Mengoni): “Meravigliosa”
Angelina Mango cambia ancora look e sorprende con capelli neri e frangia. Sui social festeggia anche il disco d’oro conquistato con Marco Mengoni.
Angelina Mango cambia ancora pelle e questa volta lo fa puntando tutto sul nero. La cantante ha mostrato sui social una nuova immagine, con capelli lunghi, corvini e una frangia piena che cambia completamente il suo volto. Un look che sembra proseguire la fase più dark e grunge intrapresa negli ultimi mesi. Ma il nuovo post non è dedicato soltanto alla trasformazione estetica. Tra gli scatti c’è infatti anche un motivo importante per festeggiare: "Canto d’amore", il brano realizzato insieme a Marco Mengoni, ha conquistato il disco d’oro.
Angelina Mango, il nuovo look con capelli neri e frangia
Nel nuovo carosello pubblicato su Instagram, Angelina Mango si lascia vedere in diverse versioni del suo nuovo look. A colpire subito sono i capelli nerissimi e lisci, lunghi e incorniciati da una frangia piena che scende sulla fronte. La cantante completa l’immagine con grandi occhiali da sole e un outfit casual, formato da una polo oversize a righe blu e verdi. Tra gli scatti compare anche un selfie allo specchio realizzato all’interno di un ascensore, mentre un’altra fotografia permette di osservare più da vicino la nuova chioma. Una trasformazione che non arriva però dal nulla. Negli ultimi mesi Angelina ha infatti sperimentato parecchio con la propria immagine, passando da tonalità scure e violacee a un rosso intenso quasi mogano.
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Anche i tagli sono cambiati spesso: scalature, frange irregolari, wolf cut e styling volutamente spettinati hanno accompagnato quella che sembra essere una vera evoluzione estetica. Il nero corvino rappresenta, almeno per ora, il punto più deciso di questa fase, sempre più vicina a un immaginario rock e grunge. E i commenti dei fan non si sono fatti attendere. Sotto il post sono arrivati messaggi entusiasti: "Meravigliosa", "Stupendissimaaaaaa", "Ti stanno benissimo Nina!" e ancora "Dark era, sei bella da paura". Qualcuno ha semplicemente definito il risultato "spettacolare", mentre altri hanno apprezzato soprattutto il colore.
Angelina Mango festeggia il disco d’oro con Marco Mengoni
Il nuovo look, però, è solo una delle due novità celebrate da Angelina. Nel carosello trova spazio anche un importante riconoscimento musicale: "Canto d’amore", il singolo inciso insieme a Marco Mengoni, è diventato disco d’oro. La cantante ha giocato proprio sul contrasto cromatico per accompagnare le immagini, scrivendo nella didascalia: "Canto d’amore disco nero e capelli d’oro". Una frase che lega in modo ironico le due protagoniste del post: da una parte la nuova chioma total black, dall’altra il traguardo ottenuto con il brano.
Per Angelina e Mengoni si tratta inoltre di una nuova collaborazione dopo quella del 2024, quando avevano condiviso le loro voci in "Uguale a me". Questa volta il risultato è stato celebrato in modo molto più informale, senza una presentazione costruita o una posa da copertina. Tra il nuovo colore di capelli, la frangia e la certificazione appena conquistata, il messaggio sembra essere chiaro: Angelina continua a cambiare, giocando con la propria immagine senza rinunciare alla musica. E, almeno a giudicare dalle reazioni, la sua nuova era total black sembra aver già conquistato il pubblico.
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