Angelina Mango e Marco Mengoni tornano insieme, fuori “Canto d'amore”: di cosa parla il duetto più atteso dell'estate 2026 Angelina Mango e Marco Mengoni tornano a collaborare in "Canto d'amore", il nuovo singolo in uscita il 12 giugno: tutto sul significato del brano e sul legame artistico nato con "Uguale a me"

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L’attesa è finita. Dopo giorni di indizi disseminati online e una crescente curiosità da parte dei fan, Angelina Mango e Marco Mengoni sono pronti a tornare insieme con "Canto d’amore", il nuovo singolo in uscita il 12 giugno. Un ritorno che non passa inosservato, perché riunisce due artisti che negli ultimi anni hanno costruito un rapporto musicale particolarmente apprezzato dal pubblico.

La nuova canzone arriva in un momento importante per entrambi: Angelina sta finalmente uscendo da un periodo difficile attraversato dopo la vittoria di Sanremo 2024, quando aveva annunciato il suo stop ai concerti a causa di alcuni problemi fisici (neurofaringite acuta) e per la necessità di ritrovare se stessa, mentre Mengoni conferma ancora una volta la sua capacità di innovarsi e affiancarsi ad altre voci senza rinunciare alla propria identità artistica. Il risultato è un progetto che promette di lasciare il segno nella stagione estiva della musica italiana.

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Da "Uguale a me" a "Canto d’amore": la storia musicale di Angelina Mango e Marco Mengoni

Quella tra Angelina Mango e Marco Mengoni non è una collaborazione nata all’improvviso. I due artisti avevano già unito le forze nel 2024 con "Uguale a me", brano inserito nell’album Poké Melodrama di Angelina. Quel duetto aveva mostrato fin da subito una notevole sintonia tra le loro voci e una forte affinità interpretativa, conquistando sia il pubblico sia la critica.

Negli anni successivi il loro legame artistico è rimasto evidente anche attraverso dichiarazioni pubbliche e momenti condivisi sl palco, come lo scorso 28 marzo quando la voce di La Noia ha ospitato il collega nel suo concerto al Teatro Lirico di Milano. Quel duetto ebbe un risalto importante su social e media, così come le parole che Mengoni rivolese alla collega sul palco:

Onorato di fare il tuo stesso mestiere

Angelina ha più volte espresso stima nei confronti di Mengoni, considerandolo una figura importante nel proprio percorso professionale. Proprio per questo motivo il nuovo incontro discografico appare come l’evoluzione naturale di un rapporto artistico e personale costruito nel tempo.

Con "Canto d’amore", scritta dai due cantanti insieme Jacopo Ettore, Angelina e Marco esplorano temi universali come l’accettazione delle proprie fragilità, il desiderio di mostrarsi autentici e la libertà di non dover inseguire continuamente la perfezione. Dal punto di vista sonoro, il brano intreccia suggestioni della tradizione mediterranea e una produzione moderna, puntando molto sulla presenza dei cori e su una dimensione collettiva che amplifica il messaggio della canzone.

L’estate di Angelina Mango passa dai teatri: tutte le date del tour

L’uscita del singolo coincide anche con il ritorno dal vivo di Angelina Mango. L’artista porterà la sua musica in giro per l’Italia con "Nina canta nei teatri d’estate", una tournée che attraverserà alcune delle location più suggestive del Paese tra anfiteatri storici, castelli e teatri all’aperto.

Nel corso degli spettacoli non mancheranno i brani che hanno segnato gli ultimi anni della sua carriera, insieme alle nuove canzoni che accompagneranno questa fase artistica.

Ecco il calendario completo del tour:

17 luglio – Verona, Teatro Romano

20 luglio – Caserta, Belvedere di San Leucio

22 luglio – Palermo, Teatro di Verdura

24 luglio – Taormina, Teatro Antico

28 luglio – Porto Recanati, Arena Beniamino Gigli

30 luglio – Roma, Auditorium Parco della Musica (Cavea)

2 agosto – Castiglioncello, Castello Pasquini

5 agosto – Assisi, La Rocca

8 agosto – Matera, Cava del Sole

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