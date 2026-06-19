Angelina Mango e Marco Mengoni si prendono l'estate con Canto d'amore, ma saltano Battiti Live e Tim Summer Hits: perché Dalla hit virale alla sparizione dai grandi palchi estivi: il caso Angelina Mango–Marco Mengoni che sta accendendo il dibattito tra fan e radio

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Angelina Mango e Marco Mengoni si prendono l’estate 2026 con Canto d’amore. Il brano uscito su tutte le piattaforme di streaming lo scorso 12 giugno, ha già superato un milione di visualizzazioni su YouTube ed è molto forte in radio e sui principali social network. Difficile definirlo un tormentone come quelli usa e getta a cui ormai siamo abituati. Parla della difficoltà di accettarsi e dei contrasti umani che governano l’esistenza di ognuno di noi. Essendo tra i più ascoltati e suonati del momento, perché Canto d’amore non sarà cantata sulle piazze d’Italia che ospiteranno gli eventi estivi Rai e Mediaset?

Marco Mengoni e Angelina Mango: perché non partecipano a Battiti Live e Tim Summer Hits?

Canto d’amore è stato realizzato dagli stessi artisti insieme a Jacopo Ettore (Jacopo Èt) e si ispira alle radici mediterranee dei canti tradizionali popolari, inserite in una produzione moderna e raffinata. Un inno all’imperfezione e alla libertà di vivere pienamente la propria umanità. Il successo della canzone è dovuto anche al videoclip, realizzato con ambientazioni "claustrofobiche" e una perfetta sintonia tra i due artisti, gestiti entrambi dall’etichetta di Marta Donà. In questi giorni sono stati annunciati i cast dei principali eventi musicali che si alterneranno tra Rai e Mediaset durante l’estate. Una carrellata di artisti e hit che terranno compagnia al pubblico prima dell’autunno e del ritorno alla routine di sempre. È possibile dover rinunciare alla coppia musicale del momento, in grado di regalarci una hit diversa e dal sapore internazionale, a quelle che saranno le manifestazioni musicali più attese nei prossimi mesi? Mentre i fan continuano a interrogarsi sul perché di questa assurda decisione, noi abbiamo individuato più di una possibile spiegazione a questo fatto.

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Mango e Mengoni: strategia "premium" e niente festival in piazza?

Il fatto che Angelina Mango e Marco Mengoni non figurino nella lista degli artisti presenti a Battiti Live e Tim Summer Hits, potrebbe avere diverse motivazioni. Una delle ipotesi è la scelta di privilegiare il tour esclusivo dell’artista lucana, Nina canta nei teatri d’estate, rinunciando quindi alla partecipazione agli eventi. Un’altra possibilità riguarda una strategia di management orientata a un posizionamento più "premium", con spettacoli o contesti più curati e intimi. Marco Mengoni, in pausa dopo il tour negli stadi e quello nei palazzetti d’Italia e d’Europa, potrebbe aver scelto di dedicarsi ai prossimi progetti proprio nei mesi di luglio e agosto e fare a meno delle ospitate in piazza. Non si può escludere, infine, un semplice conflitto di calendario, con le date del tour che potrebbero sovrapporsi a quelle dei festival. Lo stesso discorso vale per Alessandra Amoroso e Gianni Morandi, che hanno da poco annunciato la collaborazione estiva insieme con il brano Hit Parade. Anche loro, come Mango e Mengoni, non parteciperanno agli eventi in tv.

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