Angelina Mango crolla al ritorno sul palco. La dedica strappalacrime alla manager: "Mi ha salvato la vita" La cantante ex Amici è tornata ieri sera con la data zero del suo tour 2026. Durante l'esibizione, spazio anche ai ringraziamenti per i fan che l'hanno sostenuta.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Un anno e mezzo di assenza, poi la luce dei riflettori di nuovo addosso. Angelina Mango ha fatto il suo ritorno sul palco ieri sera a Mantova, al PalaUnical Teatro, con la data zero del tour "Nina nei teatri". E il primo concerto dopo la lunga pausa non è stato solo musica: è diventato il racconto di un percorso umano profondo, fatto di fragilità, coraggio e riconoscenza. Con un momento davvero toccante dedicato alla manager e amica Marta Donà. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Angelina Mango, il ritorno sul palco e il ringraziamento ai fan

Fin dai primi minuti sul palco, Angelina Mango si è mostrata visibilmente emozionata. Non ha cercato di nasconderlo, al pubblico che la riempiva di affetto, e proprio a loro ha dedicato parole semplici e sincere, ringraziando chi non le ha mai fatto mancare supporto e sostegno. "Non ho chiesto niente ma mi è arrivato tantissimo, grazie", ha esordito la cantante, "non vedo l’ora di vedere il futuro, ma il presente mi piace, grazie per la vostra attenzione e per la vostra dolcezza".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La pausa dalle scene, per Angelina, era arrivata in un momento delicatissimo. Un tour sold out dopo il trionfo a Sanremo, canzoni in vetta alle classifiche e la strada spianata verso il successo assoluto. Fermarsi sembrava fuori discussione, quasi impossibile. Eppure per l’ex concorrente di Amici si è rivelato necessario. E a distanza di un anno da quella decisone sofferta, la scelta sembra aver ripagato Angelina.

La dedica di Angelina a Marta Donà

Circondata dai suoi fan, nella prima data sold out del nuovo tour Angelina si è concessa un ultimo momento di fragilità sul finale. Prima di cantare l’ultima canzone, l’artista ha infatti voluto ringraziare pubblicamente la sua manager, Marta Donà, la persona che un anno e mezzo fa l’ha convinta a prendersi del tempo per se stessa. "Voglio proprio vivere", ha spiegato la giovane cantante, "e se penso a dov’ero un anno fa e dove sono adesso…Ho i brividi, ho davvero i brividi. E volevo dire una cosa, siamo arrivati quasi alla fine di questo spettacolo. E io vorrei proprio tanto dedicare la prossima canzone a una persona. È una persona che mi ha davvero salvato la vita: lei mi ha dovuto convincere a fermarmi un anno e mezzo fa. E ha fatto bene, ha fatto il mio bene come sempre. Quindi grazie Marta, questo è per te".

Le date del tour di Angelina Mango

Archiviata la data zero, il tour di Angelina nei teatri proseguirà fino alla fine di marzo. Questo il calendario (già sold out):

2 Marzo 2026: Napoli – Teatro Augusteo (Sold Out)

4 Marzo 2026: Roma – Auditorium Conciliazione (Sold Out)

7 Marzo 2026: Catania – Teatro Metropolitan

9 Marzo 2026: Palermo – Teatro Golden (Sold Out)

12 Marzo 2026: Bari – Teatro Team (Sold Out)

16 Marzo 2026: Torino – Teatro Colosseo (Sold Out)

18 Marzo 2026: Bologna – Teatro Europa Auditorium (Sold Out)

21 Marzo 2026: Fermo – Teatro dell’Aquila (Sold Out)

24 Marzo 2026: Firenze – Teatro Verdi (Sold Out)

27 Marzo 2026: Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber (Sold Out)

28 Marzo 2026: Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber (Sold Out).

Potrebbe interessarti anche