Angelina Mango incinta, il gossip impazza sul web: cosa c'è di vero e chi è il nuovo fidanzato
Una nuova 'conferma' fa esplodere i social: Angelina Mango sarebbe incinta, ma ecco tutti i dettagli dell'indiscrezione ormai virale
Le indiscrezioni in piena estate sono all’ordine del giorno, ma questa è a dir poco sorprendente. Stando a una fonte vicina che ha riportato il rumor all’esperta di gossip Deianira Marzano, Angelina Mango aspetterebbe un figlio da Antonio Agostinelli. "Confermo Angelina incinta avvistata con il suo fidanzato" è quello che si legge sul profilo Instagram dell’influencer. Ma ecco cosa è successo nelle ultime ore.
Angelina Mango incinta, l’indiscrezione che accende il web
Partiamo dall’inizio. Di recente una fonte ha riportato all’esperta di gossip l’indiscrezione che Angelina Mango sarebbe incinta. La notizia clamorosa è stata poi rilanciata dalla Marzano che oggi, ricevendo una nuova segnalazione da una fonte, ha condiviso sul suo account Instagram questa frase: "Confermo, Angelina incinta avvistata con il suo fidanzato". Al momento però la diretta interessata non ha proferito parola al riguardo, quindi non resta che attendere una conferma o una smentita da parte della coppia. Ma forse aspettarcelo adesso da Angelina Mango è impensabile, considerando che anche sulla rottura con il suo ex fidanzato, il chitarrista potentino Antonio Cirigliano, non aveva rivelato alcun dettaglio, nemmeno aveva dato conferma della notizia. Una storia d’amore durata anni e molto seria, tanto che i due hanno convissuto a Milano.
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Ma oggi, dopo essersi presa un periodo di riposo lontano dalla scene, Angelina Mango è felice con un’altra persona al suo fianco, il fotografo Antonio Agostinelli, conosciuto, pare, sul set del videoclip del singolo "Velo sugli occhi", uscito nell’ottobre del 2025. Del suo giovane fidanzato però sappiamo molto poco: è abruzzese (di Teramo), si è laureato in Scienze della Comunicazione e poi ha proseguito il percorso di studi con una specializzazione in Spagna, un Master all’Università a Barcellona. Nel 2018 ha lavorato con Fremantle e poi con Freeda. E ora la sua vita potrebbe cambiare radicalmente, così come la sua relazione con Angelina Mango potrebbe diventare più forte, con la nascita di un figlio, se l’indiscrezione si rivelasse fondata e presupponendo che il padre sia davvero lui.
Per rispondere alla domanda del titolo sulla gravidanza di Angelina Mango, al momento di "vero" non c’è nulla, solo voci che continuano a girare e impazzare sul web, tanto che la notizia è già virale.
Angelina Mango e lo stop dalla musica, poi il ritorno in grande stile
A ottobre 2024, dopo la vittoria a Sanremo, Angelina Mango aveva annunciato uno stop improvviso e la cancellazione del suo tour per motivi di salute, inizialmente legati a problemi alle corde vocali, decidendo poi di prolungare la pausa per prendersi cura del suo benessere psico-fisico. Poi il ritorno alla musica in grande stile, con live e nuovi singoli di successo, e i timori: ha raccontato di aver temuto che il pubblico la dimenticasse durante la sua assenza.
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