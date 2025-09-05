Angelina Mango stupisce i fan e torna su Prime Video L'ex di Amici sorprende i fan comparendo sul finale di "Un altro piccolo favore" con Blake Lively e Michele Morrone

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Settembre porta con sé una curiosa sorpresa per gli appassionati di cinema e musica italiana. Angelina Mango, rivelazione degli ultimi anni (nonché figlia d’arte amatissima dal pubblico), è protagonista inaspettata del nuovo attesissimo film internazionale "Un altro piccolo favore", in streaming su Prime Video. Non nelle vesti di attrice, ma come voce e anima della sigla finale. Il film con Blake Lively e Anna Kendrick si conclude infatti sulle note di un brano famosissimo di Angelina. Ecco tutti i dettagli.

Angelina Mango, la sigla per il film Un altro piccolo favore sorprende i fan

"Un altro piccolo favore" è il sequel del fortunatissimo "Un piccolo favore", e da alcuni giorni domina la classifica dei titoli più visti su Prime Video in Italia. Diretto da Paul Feig, il film si muove tra atmosfere misteriose, irriverenti colpi di scena e un cast stellare che unisce nomi di Hollywood a celebri presenze nostrane, come Elena Sofia Ricci e Michele Morrone. A testimonianza di quanto il cinema italiano sia più che mai valorizzato sulle piattaforme globali.

Doppia la sorpresa per il pubblico italiano, poi, dato che all’inizio del film la voce che accompagna i titoli di testa è quella di Noemi, con "Idealista!". Mentre a chiudere la pellicola ci pensa Angelina Mango con il sound unico di "Che t’o dico a fa’".

La scelta della canzone di Angelina Mango

La scelta di inserire "Che t’o dico a fa’" nei titoli di coda rappresenta un piccolo omaggio alla musica popolare italiana contemporanea, ma anche il segno di una contaminazione crescente tra cinema internazionale e nuova musica tricolore. La voce inconfondibile di Angelina Mango, fatta di dolcezza e grinta, accompagna lo spettatore nei minuti finali del film con una carica emotiva che non passa inosservata. E per chi l’ha conosciuta grazie ad Amici, o con le sue ultime hit radiofoniche, sentirla collegata a un progetto così importante non può che essere motivo di orgoglio.

L’apparizione nel finale di "Un altro piccolo favore" arriva però in un periodo di riflessione per l’artista. Negli ultimi mesi, Angelina Mango ha scelto di prendersi una pausa dalla scena musicale. Meno social, nessun nuovo singolo all’orizzonte e la decisione di iscriversi all’Università per dedicare un po’ di tempo anche a se stessa e alla sua crescita personale. Un momento di ‘respiro’, insomma, per ritrovare ispirazione, pensare al futuro e, chissà, magari tornare tra qualche mese più forte e matura che mai.

Dove vedere il film con la canzone di Angelina

"Un altro piccolo favore" è disponibile in esclusiva su Prime Video e, merito anche di questa colonna sonora tutta italiana, ha scalato le classifiche streaming della piattaforma italiana. Per i fan di Angelina Mango sarà l’occasione per ascoltarla in una veste inedita, direttamente dal grande schermo, a pochi istanti dai titoli di coda. Un motivo in più per non perdere il film e per tenere d’occhio questa giovane artista, pronta a sorprendere ancora nei prossimi anni – in musica e, forse, anche oltre i confini della canzone.

