Mara Fratus

Un anno e mezzo lontana dal palco, un momento buio che le ha imposto di fermarsi, e ora di nuovo sotto le luci dei riflettori. Dopo la data zero a Mantova del suo nuovo tour ‘Angelina nei teatri‘, Angelina Mango è tornata a esibirsi live, e finita la tappa napoletana è approdata a Roma con un concerto sold out: nella Capitale, all’Auditorium della Conciliazione, la giovane artista ha regalato ai suoi fan una performance indimenticabile, cantando brani come ‘Edmund e Lucy’, ‘La Noia’ (con cui vinse Sanremo) e ‘Che t’o dico a fa", mentre a farle da sfondo c’era una scenografia, disegnata dall’artista stessa, che ricalcava il suo monolocale, una sorta di stanza-studio che ha accompagnato i momenti più intimi delle esibizioni. A rendere questo ritorno ancora più magico, una presenza molto importante per la carriera della figlia d’arte: tra il pubblico in platea, infatti, c’era anche Maria De Filippi, autrice e conduttrice di Amici, talent che ha lanciato Angelina nello showbiz.

Maria De Filippi al concerto di Angelina Mango: una sorpresa per tutti

"Un anno fa questa sembrava un’altra vita. Non pensavo sarei più tornata a fare musica o sul palco. Forse la differenza è che ora non sto andando sul palco ma è lui che mi viene incontro". Queste le parole commosse di Angelina Mango durante le prove del suo tour, che la vede finalmente tornare alla musica dopo un lungo periodo di assenza. Dieci tappe su è giù per l’Italia con un palco disegnato proprio da lei a farle da sfondo: dopo Mantova e Napoli, ieri sera (4 marzo 2026) è stata la volta di Roma e tra la platea c’era una spettatrice davvero speciale a fare il tifo per lei.

Seduta tra il pubblico, infatti, è stata avvistata Maria De Filippi. La conduttrice è forse una delle prime fan di Angelina, sicuramente è colei che le ha offerto il trampolino di lancio grazie ad Amici, talent che ha permesso alla cantante di farsi amare e conoscere dal grande pubblico. Queen Mary è stata intercettata dai presenti, e sui social è pieno di video che la ritraggono in platea, in piena collaborazione con gli altri spettatori che le hanno addirittura consegnato un cartellone da sollevare durante l’esibizione dei brani.

Le date del tour di Angelina Mango

Archiviata la data romana, il tour di Angelina nei teatri proseguirà fino alla fine di marzo. Questo il calendario (già sold out):

4 Marzo 2026: Roma – Auditorium Conciliazione (Sold Out)

– Auditorium Conciliazione (Sold Out) 7 Marzo 2026: Catania – Teatro Metropolitan

– Teatro Metropolitan 9 Marzo 2026: Palermo – Teatro Golden (Sold Out)

– Teatro Golden (Sold Out) 12 Marzo 2026: Bari – Teatro Team (Sold Out)

– Teatro Team (Sold Out) 16 Marzo 2026: Torino – Teatro Colosseo (Sold Out)

– Teatro Colosseo (Sold Out) 18 Marzo 2026: Bologna – Teatro Europa Auditorium (Sold Out)

– Teatro Europa Auditorium (Sold Out) 21 Marzo 2026: Fermo – Teatro dell’Aquila (Sold Out)

– Teatro dell’Aquila (Sold Out) 24 Marzo 2026: Firenze – Teatro Verdi (Sold Out)

– Teatro Verdi (Sold Out) 27 Marzo 2026: Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber (Sold Out)

– Teatro Lirico Giorgio Gaber (Sold Out) 28 Marzo 2026: Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber (Sold Out).

