Angelina Mango, chiusura da brividi (e polemiche) con Marco Mengoni: poi la dedica tenerissima del cantante Al fianco di Angelina Mango in concerto a Milano c'era anche Marco Mengoni, che ha avuto parole dolci per lei. Non sono però mancati i giudizi negativi, alcuni impietosiizi

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Sono trascorsi solo due anni dalla vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo con "La Noia", ma i suoi ultimi mesi non sono stati certamente semplici. Nell’autunno del 2024 infatti la cantante aveva annunciato il suo stop ai concerti a causa di alcuni problemi fisici (neurofaringite acuta), ma soprattutto pensando di ritrovare se stessa mettendo la sua salute al primo posto.

Ora l’ex vincitrice di "Amici" è finalmente tornata attiva, nella serata di ieri, sabato 28 marzo, ha concluso il suo tour nei teatri al Teatro Lirico di Milano, dove ha avuto modo di essere affiancata da un collega stimato come Marco Mengoni, anche se non sono mancate critiche e polemiche per il suo live.

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Angelina Mango e il duetto meraviglioso con Marco Mengoni

Esibirsi dal vivo è certamente meraviglioso per ogni artista, Angelina Mango non fa eccezione, la cantante è stata infatti felice di poter tornare a sentire da vicino l’affetto del suo pubblico nel suo concerto milanese. A rendere ancora più speciale questo momento è stata la presenza di Marco Mengoni, che è arrivato come ospite a sorpresa per duettare con lei nel brano "Uguale a me".

La loro interpretazione è stata decisamente intensa, ma sarebbe stato impossibile andasse diversamente, vista la profondità delle loro voci, per questo chi era presente ha davvero apprezzato. I due non hanno esitato a mettersi vicino al pubblico, in modo tale da rendere il momento ancora più forte, per poi salire nuovamente sul palco e stringersi in un abbraccio caloroso.

Al termine dell’esibizione Mengoni ha voluto rivolgere alla collega una dedica speciale, a conferma del grande legame che li unisce, che va al di là della collaborazione professionale che hanno avuto modo di instaurare. "Questa ragazza è troppo speciale, non potevo mancare stasera – sono state le sue parole –. Come ha detto un’altra cantante (Mina, ndr) a me: sono davvero onorato di fare il tuo stesso mestiere".

Le critiche impietose per la cantante

Nonostante l’intensità della sua voce, c’è stato chi non ha mancato di criticare lo spettacolo che è stato offerto da Angelina Mango nel suo live milanese. Molte persone sembrano non riconoscere più la ragazza rispetto a quando si era fatta conoscere e apprezzare ad amici e successivamente sul palco dell’Ariston.

Sono state diversi i giudizi negativi apparsi sui social, dove spesso ci si esprime senza troppi filtri. "Si è trasformata, non mi piace più", "Irriconocibile", "Come si è conciata?", "Doveva diventare emo?", "Cosa le è successo", sono solo alcuni dei commenti apparsi nelle ultime ore su X in merito sia al suo modo di muoversi sul palco sia al suo look, ritenuto discutibile.

Il concerto nel capoluogo lombardo ha chiuso la sua esperienza nei teatri, la giovane interprete tornerà a esibirsi in estate, a partire dal 17 luglio presso il Teatro Romano di Verona, per poi proseguire con altre otto date, tra cui Palermo, Roma e Assisi.

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