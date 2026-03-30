Angelina Mango, chi è il nuovo fidanzato Antonio Agostinelli: l’addio all’ex Antonio Cirigliano e l’amore esploso sul set Tra ritorno sulle scene, nuovi equilibri e una presenza che non è passata inosservata, il cuore di Angelina Mango torna al centro dell’attenzione mediatica.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo mesi vissuti lontano dai riflettori e segnati da una pausa che aveva fatto preoccupare i fan, Angelina Mango è tornata sul palco con un’energia diversa. Il ritorno nei teatri ha rappresentato non soltanto una ripartenza artistica, ma anche un momento simbolico di rinascita personale, come se la musica fosse stata il primo passo per rimettere ordine anche nel resto della sua vita. Ed è proprio mentre il pubblico torna ad applaudirla che l’attenzione si è spostata inevitabilmente anche sulla sua sfera privata.

Chi è Antonio Agostinelli, il nuovo ragazzo che ha fatto battere il cuore di Angelina Mango

La storia con Antonio Cirigliano, chitarrista della sua band e compagno di lunga data, sembra essersi chiusa in modo silenzioso, senza comunicati e prove eclatanti. Una separazione mai ufficializzata pubblicamente, ma che nei fatti sarebbe ormai archiviata. Negli ultimi mesi, però, accanto alla cantante sarebbe comparsa una nuova figura. A riportarlo è il settimanale Chi, che nel numero in edicola mercoledì 1 aprile parla di una presunta nuova relazione, il nome è quello di Antonio Agostinelli, fotografo nato a Teramo il 22 gennaio 1994. Il loro legame sarebbe nato in ambito professionale. Agostinelli ha collaborato al videoclip del brano Velo sugli occhi, pubblicato nell’ottobre 2025, un progetto che li avrebbe portati a lavorare a stretto contatto. Non solo: il fotografo collabora anche con LaTarma, realtà che cura il management dell’artista, dettaglio che avrebbe reso la sua presenza sempre più costante nel quotidiano della cantante.

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La formazione e il percorso professionale di Antonio Agostinelli

Il percorso di Antonio Agostinelli parte da Teramo, dove frequenta il liceo scientifico, per poi proseguire con una laurea in Communication and Media Studies all’Università degli Studi di Teramo. Un cammino che si arricchisce con un’esperienza Erasmus a Valencia, primo confronto con una dimensione internazionale, e successivamente con un master alla Universitat de Barcelona in marketing e gestione commerciale.

Nel 2018 entra nelle produzioni televisive di FremantleMedia Italia, per poi orientarsi sempre più verso il digitale. A Milano consolida il ruolo di Social Media Manager e Content Creator, collaborando con artisti e progetti creativi, affiancando anche realtà editoriali come Freeda Media. Nel suo percorso trova spazio perfino una parentesi nel settore immobiliare di lusso come Real Estate Advisor, a testimonianza di un profilo professionale sfaccettato.

Le immagini e le indiscrezioni

A far crescere la curiosità sarebbero stati alcuni scatti condivisi sui social dallo stesso Agostinelli, immagini che li ritrarrebbero insieme e che non sono passate inosservate agli occhi attenti dei fan. È però fondamentale ribadire che si tratta, al momento, esclusivamente di indiscrezioni riportate da Chi e di segnali social interpretati come indizi, senza che vi sia stata alcuna dichiarazione ufficiale da parte di Angelina Mango. Per ora, dunque, resta soltanto ciò che è stato pubblicato dal settimanale Chi e ciò che i social lasciano intravedere. Nessuna conferma, soltanto una vicinanza che ha acceso la curiosità dei fan e non solo.

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