Angelina Jolie si cala nel mondo oscuro dei boss della droga: sarà protagonista di un film imperdibile
Angelina Jolie torna sul grande schermo come madre gangster: violenza, coraggio, adrenalina, tensione e colpi di scena in Sunny, il thriller che vi stupirà.
Bellissima e talentuosa, Angelina Jolie torna sul grande schermo in un ruolo che, sicuramente, vi sorprenderà perché diverso dai soliti. In realtà, non ci meravigliamo più di tanto perché il fatto che sia un’attrice così poliedrica e in grado di interpretare qualsiasi cosa, è cosa più che nota. L’ex moglie di Brad Pitt sarà la protagonista di Sunny, un film diretto da Eva Sørhaug e scritto da William Day Frank. In base alle primissime anticipazioni che abbiamo, la storia è molto bella e interessante perché mostra cosa una madre sia disposta a fare pur di proteggere i suoi figli. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.
Sunny, cosa sappiamo sul nuovo film con Angelina Jolie: trama e dettagli
Angelina Jolie sarà protagonista e produttrice di Sunny, thriller diretto da Eva Sørhaug (Tokyo Vice, Yellowjackets) e scritto da William Day Frank, prodotto da Gramercy Park Media, A Higher Standard e Nickel City Pictures. Il film, nello stile dei classici sulla mafia, racconta di una gangster che cerca di proteggere i suoi figli e se stessa da un violento boss della droga. Dopo un evento devastante, ha poche ore per organizzare la loro fuga definitiva. Tra i produttori ci sono anche Nathan Klingher, Mark Fasano e Jeffrey Greenstein. Fasano ha dichiarato: "Il pubblico rimarrà scioccato. Questo mondo violento che Eva e Angelina hanno creato è incentrato sulla sopravvivenza e su una famiglia guidata da una madre che fa tutto ciò che è in suo potere per proteggere i suoi due figli." Klingher ha aggiunto: "Angelina ha reso questo ruolo unico. Thriller forti e incentrati sui personaggi come questo sono rari, e l’attenzione ai dettagli che lei ed Eva hanno portato al film è impressionante da vedere."
Dopo le recenti nomination ai Golden Globe e ai Critics Choice Award per Maria di Pablo Larraín, tra i prossimi progetti di Jolie ci sono il dramma Couture di Alice Winocour, la commedia Anxious People di Marc Forster e il thriller di spionaggio The Initiative con Doug Liman.
L’Ultimo Sangue, il film scritto e diretto da Angelina Jolie
Di recente, nello specifico il 10 aprile 2025, nelle sale cinematografiche italiane è uscito il film scritto e diretto da Angelina Jolie, Senza Sangue. Tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco, i protagonisti sono Salma Hayek e Demián Bichir. La pellicola è stata girata buona parte in Italia e, al Torino Film Festival, l’attrice ha dichiarato: "Sono da tempo fan dei libri di Baricco, ho letto il libro otto anni fa. Scrive con tale chiarezza, sembra scrivere come fosse un regista di cinema, ricrea un’immagine così chiara. Leggendolo mi è subito sembrato un grande studio sulla nostra umanità, sulle relazioni e una discussione davvero necessaria, oggi più che mai. Ho fatto del mio meglio per essere fedele alla sua scrittura e non ho cambiato molto."
La storia evidenzia diversi temi e verità universali come, guerra, traumi, memoria e guarigione.
