Angelina Jolie senza direzione dopo il divorzio da Brad Pitt: "Ero persa ma i miei figli mi hanno aiutata" L'attrice si confida su uno dei momenti più duri della sua vita e racconta di come i suoi figli l'abbiano aiutata a superarlo e a ritrovare la fiducia

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Dietro una facciata di apparente calma e tranquillità, a volte può nascondersi la burrasca. Lo sa benissimo Angelina Jolie, presenza costante su red carpet, cinema e grandissime produzioni internazionali, che per un lungo periodo ha dovuto far buon viso a cattivo gioco dopo la dura separazione da Brad Pitt. L’attrice ha raccontato di aver vissuto malissimo quel periodo, ma di essere riuscita a uscirne grazie all’aiuto dei figli, che hanno contribuito a fare ritrovare energia, fiducia e voglia di rimettersi in gioco.

Come i figli hanno aiutato Angelina Jolie a superare il divorzio con Brad Pitt

L’attrice premio Oscar sta per tornare nelle sale con Couture, dopo aver raccolto buoni consensi con Maria e, prima ancora, con Eternals nel Marvel Cinematic Universe. A distanza di anni è tornata a raccontare, ora con maggiore lucidità, il periodo immediatamente seguente al divorzio con Brad Pitt, confidando quanto questo abbia influenzato la sua vita personale e professionale. Angelina ha raccontato come, poco prima della separazione, stesse persino meditando di lasciare definitivamente il mondo della recitazione.

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"Avevo praticamente smesso di fare l’attrice prima del mio divorzio", ha raccontato. "Mi stavo concentrando sulla regia e pensavo che avrei dedicato il mio tempo soprattutto al lavoro internazionale". I piani, però, sono cambiati in fretta quando si è accorta che gli impegni umanitari e l’attività dietro alla macchina da presa l’avrebbero tenuta lontana da casa per periodi anche molto prolungati. "All’improvviso mi sono accorta che l’unico modo per stare più vicino ai miei figli, assentarmi per periodi brevi e allo stesso tempo continuare a lavorare, era tornare a recitare", ha infatti spiegato. Le scelte di carriera dei suoi ultimi anni si spiegano quindi molto facilmente: "Accettavo soltanto lavori brevi, vicini a casa o che mi consentissero di portare con me i ragazzi".

Il sostegno dei figli per superare il trauma

"Penso che il mio spirito combattivo stia finalmente tornando", ha continuato nell’intervista. "Per un po’ l’avevo perso. Mi ero lasciata abbattere. Adesso sta tornando e in gran parte è merito dei miei figli, che ormai sono più grandi e che mi incoraggiano continuamente". Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne sono stati spesso il centro delle priorità dell’attrice, ma il loro rapporto è ora diventato qualcosa di diverso. "Ormai quasi tutti hanno più di diciotto anni. Vogliono vedermi viaggiare, vogliono che esca e faccia cose nuove", ha raccontato l’attrice.

"Mi conoscono meglio di chiunque altro e continuano ad apprezzarmi. Credo che questo dica molto. Mi stanno incoraggiando a tornare a essere quella persona che forse non mi sentivo più libera di essere". Una riflessione che ha colpito in maniera importante i fan. Non è infatti la prima volta che Jolie racconta dell’impatto sulla sua vita della separazione da Brad Pitt. Già nel 2023 aveva raccontato: "Non credo di essere stata davvero me stessa per quasi un decennio".

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