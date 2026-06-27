Angelina Jolie e quel segreto che riaffiora dietro le porte di Chanel: il film che racconta la sua verità più intima Angelina Jolie torna al cinema con "Couture", un film intenso che intreccia la sua storia personale con quella della protagonista.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Dopo anni di ruoli memorabili, Angelina Jolie torna sul grande schermo con un progetto destinato a far parlare di sé. Couture, diretto da Alice Winocour, non è soltanto un film ambientato nell’universo dell’alta moda, ma un racconto profondo che parla di fragilità, rinascita e del coraggio di ricominciare quando tutto sembra crollare. L’attrice premio Oscar interpreta Maxine, una regista americana costretta a fare i conti con una diagnosi che cambierà la sua vita. Un ruolo che, per molti aspetti, riflette anche il suo percorso personale. Il film arriverà nelle sale italiane il 26 agosto.

Angelina Jolie emoziona in "Couture": un ruolo che parla anche della sua vita

Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, Couture segue i destini di tre donne molto diverse tra loro: la regista americana Maxine, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Le loro vite si intrecciano in un ambiente che pretende perfezione assoluta, ma che nasconde paure, sacrifici e profonde ferite interiori. Per Angelina Jolie questo progetto ha avuto un significato speciale. Nel film, infatti, Maxine scopre di avere un tumore al seno, una vicenda che richiama inevitabilmente la storia dell’attrice. Nel 2013 Jolie decise di sottoporsi a una doppia mastectomia preventiva dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione genetica BRCA1, una scelta maturata anche in seguito alla perdita della madre, morta a causa di un tumore.

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L’attrice ha spiegato quanto questo personaggio le sia entrato dentro: «Alice è una regista meravigliosa e affronta le storie di donne con sensibilità e speranza. Il film non parla della fine del mio personaggio, ma del desiderio di vivere la vita fino all’ultimo respiro. È un sentimento che oggi sento molto vicino». Accanto a lei troviamo un cast internazionale composto da Louis Garrel, Vincent Lindon, Ella Rumpf e dalla modella e attivista Anyier Anei, qui al suo debutto cinematografico.

Dietro il glamour della moda un viaggio nella rinascita femminile

Lontano dagli stereotipi del classico fashion movie, Couture porta lo spettatore nei luoghi normalmente invisibili dell’alta moda. La moda diventa una metafora delle donne protagoniste del film: "couture", infatti, significa "cucitura", e qui rappresenta il tentativo di ricucire ferite emotive e ritrovare sé stesse. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Angelina Jolie ha raccontato quanto questo film l’abbia spinta a riflettere sulla propria vita. «La vita mi ha spezzata un po’. Devo tornare a vivere. Tornare a essere libera», ha confessato. Dopo dieci anni dal divorzio da Brad Pitt, l’attrice ha rivelato di non aver più avuto relazioni sentimentali: «A essere sincera, non frequento nessuno da quando ho divorziato dieci anni fa».

Oggi, però, qualcosa sembra essere cambiato, anche grazie alle sue figlie. «Credo che oggi vogliano che io non sia soltanto mamma. C’è uno spazio diverso perché io possa tornare a essere quella donna che ero», ha spiegato, raccontando come siano proprio loro a ricordarle la persona che rischiava di perdere lungo il cammino. Un’altra riflessione nata durante le riprese riguarda il modo in cui il cinema affronta il tema del tumore femminile. Secondo Jolie, troppo spesso queste storie finiscono per identificare le donne esclusivamente con la malattia. Il messaggio di Couture è invece diverso: continuare a vivere pienamente, senza lasciare che una diagnosi definisca l’intera esistenza.

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