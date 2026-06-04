Angelina Jolie, 51 anni per la diva che ha cambiato Hollywood: il dramma in amore e i film che l'hanno resa indimenticabile. Buon compleanno La star hollywoodiana compie oggi 51 anni: ripercorriamo i suoi più grandi successi al cinema e la tormentata storia d'amore con Brad Pitt

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Il 4 giugno è un giorno importante per Angelina Jolie: la star hollywoodiana festeggia il suo compleanno e spegne oggi 51 candeline.

Nata nel 1975, ha passato praticamente tutta la vita sotto i riflettori. Esordisce infatti da giovanissima, prima come modella e attrice bambina, riuscendo a conquistare il pubblico non solo per l’innegabile bellezza, ma anche per il suo magnetismo e l’intensità delle sue interpretazioni.

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I film che hanno reso Angelina Jolie una star di Hollywood

La forza di Angelina Jolie è sempre stata la sua capacità di cambiare pelle, passando con disinvoltura da ruoli drammatici a film pop. Il film che l’ha consacrata come grande attrice è stato senza dubbio Ragazze interrotte (1999). Nel ruolo di Lisa, una ragazza ribelle e tormentata in un istituto psichiatrico, ha regalato un’interpretazione pazzesca che le è valsa l’Oscar come miglior attrice non protagonista. Un altro successo clamoroso è arrivato con Maleficent, nel 2014. La Disney ha ripensato la storia della Bella Addormentata mettendola al centro del film nei panni della strega.

Tra le sue ultime fatiche cinematografiche spicca Maria (2024). In questa pellicola splendida si è calata nei panni della leggendaria cantante lirica Maria Callas, raccontando con enorme delicatezza e sensibilità gli ultimi, malinconici giorni della sua vita.

La tormentata storia d’amore con Brad Pitt

Se il cinema l’ha resa una diva, è anche vero che Angelina Jolie è nota al pubblico anche per la sua vita privata. L’attrice è stata per anni al centro del gossip mondiale a causa della sua travolgente relazione con Brad Pitt. I due si sono conosciuti nel 2004 sul set del film Mr. & Mrs. Smith, dove interpretavano una coppia di killer. Tra loro l’intesa è stata immediata, ma all’inizio c’era un grosso problema: lui era ancora sposato con Jennifer Aniston, l’amatissima Rachel della serie Friends.

Nel 2005, dopo il divorzio tra Brad e la Aniston, i due sono finalmente usciti allo scoperto. Da lì è nata la leggenda dei "Brangelina", una coppia che ha letteralmente fatto sognare il mondo. Insieme hanno messo su una grande famiglia, con ben sei figli (tre adottati e tre biologici). Dopo quasi dieci anni di fidanzamento si sono sposati, ma il matrimonio è durato pochissimo: a settembre del 2016 Angelina ha chiesto il divorzio, con pesantissime accuse a Pitt, tra le quali quella di aver avuto comportamenti violenti e di fare abuso di alcol e sostanze, il tutto unito a problemi di gestione della rabbia. Una rottura drastica e durissima, che ha lasciato tutti i fan senza parole.

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