Fedez rimpiazzato da Angelica Montini, beccata al fianco di Tedua: "feeling evidente", il dissing è servito Tra silenzi, video virali e vecchie collaborazioni che potrebbero riaccendere rivalità artistiche, la presenza della modella al fianco del rapper ligure solleva delle domande.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo mesi di silenzio quasi assoluto, Angelica Montini è tornata improvvisamente sotto i riflettori, e lo ha fatto in un modo che difficilmente poteva passare inosservato. Alcuni video e scatti rubati durante il concerto di Ernia al Forum di Assago hanno iniziato a circolare con insistenza sui social, mostrando la modella milanese in compagnia di Tedua. Immagini che nel giro di poche ore hanno riacceso il gossip, riportando il suo nome al centro delle conversazioni online e riaprendo inevitabilmente il capitolo legato al passato con Fedez.

Angelica Montini beccata con Tedua

La presenza di Angelica Montini tra il pubblico dell’evento ha attirato l’attenzione fin da subito. Nei filmati condivisi su TikTok e Instagram appare sorridente, rilassata, vicina a Tedua in modo naturale, senza particolare timore di essere ripresa. I due sembrano muoversi con disinvoltura, come se quella complicità fosse qualcosa di abituale. Con loro, in alcune immagini, si intravede anche Bresh, amico stretto del rapper ligure, dettaglio che per qualcuno ridimensionerebbe tutto a un semplice giro di amicizie comuni. Eppure, tra chi era presente alla serata, c’è chi ha commentato che "il feeling sarebbe evidente", una frase rimbalzata rapidamente online e diventata il centro delle discussioni. Al momento, tuttavia, non è arrivata alcuna conferma ufficiale né alcuna smentita, e il silenzio dei diretti interessati non fa che aumentare la curiosità.

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Lo scandalo tra Angelica Montini e Fedez

Per comprendere il peso mediatico di questa riapparizione bisogna tornare a quanto accaduto nei mesi scorsi. Angelica Montini era finita al centro di una bufera dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona, che l’aveva indicata come l’amante di Fedez quando il rapper era ancora sposato con Chiara Ferragni. Il caso, esploso attraverso un video pubblicato su YouTube, aveva generato un’ondata di attenzione mediatica tale da spingere la modella a scegliere un profilo bassissimo, allontanandosi dai social e dalla vita pubblica. Per lungo tempo di lei si sono perse quasi completamente le tracce. Nessuna apparizione rilevante, nessuna esposizione pubblica. Proprio per questo motivo. Nel frattempo anche Fedez avrebbe voltato pagina con Giulia Honegger, che sembrerebbe essere in dolce attesa, segno che quel capitolo appartiene ormai al passato.

Il rischio dissing tra Fedez e Tedua

Se la vicenda si fermasse al gossip sentimentale, resterebbe confinata alle cronache rosa. Ma il contesto è quello del rap italiano, un ambiente in cui le dinamiche personali spesso finiscono per intrecciarsi con quelle artistiche. Di solito, per situazioni di questo tipo, il rischio che scattino pezzi dissing tra rapper non è affatto remoto, soprattutto quando in gioco ci sono orgoglio, reputazione e dinamiche già pregresse. C’è poi un elemento che aggiunge ulteriore pepe alla storia: Tedua e Fedez avevano già collaborato insieme in passato. Quando due artisti condividono un percorso professionale e poi si ritrovano, anche indirettamente, legati alla stessa figura femminile, la tensione può trasformarsi in materiale narrativo. Nel rap, le vicende personali diventano spesso barre, riferimenti, frecciate più o meno velate. Al momento non esiste alcun segnale concreto di attriti, ed è giusto sottolinearlo. Tuttavia, la storia della scena rap insegna che certe situazioni possono accendere rivalità anche in modo imprevedibile.

Il silenzio da parte dei diretti interessati

Per ora, Angelica Montini e Tedua hanno scelto di non commentare. Nessuna foto insieme pubblicata sui rispettivi profili, nessuna dichiarazione che chiarisca la natura del loro rapporto. Intanot le immagini continuano a circolare e a essere analizzate nel dettaglio. È la prima vera apparizione pubblica di rilievo per Angelica dopo il caos mediatico, ed è inevitabile che ogni movimento venga osservato con attenzione quasi chirurgica. Resta da capire se nei prossimi giorni arriverà una presa di posizione chiara oppure se tutto rimarrà sospeso nell’ambiguità.

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