Angelica Donati, chi è la figlia di Milly Carlucci (che la renderà nonna): il marito principe e il lavoro prestigioso
Milly Carlucci presto nonna dopo la notizia della gravidanza di Angelica Donati. Scopriamo chi è la figlia della presentatrice e la relazione con il prestigioso uomo al quale è legata
Una nuova dolce attesa sta facendo parlare il mondo del jet set italiano, riportando sotto i riflettori una delle famiglie più note della televisione. La notizia della gravidanza di Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci, non riguarda solo la sua vita privata, ma anche una storia d’amore che unisce mondi diversi: quello dell’imprenditoria internazionale e quello dell’aristocrazia. Tra retroscena familiari, iniziali perplessità e un successivo riavvicinamento, la vicenda riporta l’attenzione su un legame che ha superato ogni distanza, anche anagrafica e sociale.
Angelica Donati: la gravidanza che renderà nonna Milly Carlucci
La notizia della gravidanza di Angelica Donati ha acceso i riflettori su una delle coppie più chiacchierate degli ultimi tempi. L’imprenditrice aspetta un figlio dal marito Fabio Borghese, appartenente a una famiglia nobile e più grande di lei di oltre vent’anni. Una differenza d’età che, almeno inizialmente, non avrebbe convinto del tutto Milly Carlucci, molto legata alla figlia e inizialmente prudente nei confronti della relazione. Con il tempo, però, ogni perplessità sarebbe svanita, lasciando spazio a un rapporto sereno e a un legame di stima e affetto nei confronti del genero. La conferma è arrivata in occasione del matrimonio, celebrato nel giugno 2024, quando Milly Carlucci si è mostrata particolarmente felice. Le nozze si sono svolte in una cornice da sogno: il castello della famiglia Borghese nel borgo medievale di Montevettolini, immerso nella campagna toscana, nei pressi di Pistoia. Un’atmosfera fiabesca che oggi si arricchisce con l’arrivo del bambino, destinato a rendere Milly Carlucci nonna.
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Angelica Donati, chi è la figlia di Milly Carlucci
Angelica Donati è cresciuta in un contesto familiare importante, essendo la figlia di Milly Carlucci e dell’imprenditore Angelo Donati, figura di rilievo nel settore delle costruzioni. Nonostante le origini nel mondo dello spettacolo da parte della madre, ha sempre seguito un percorso professionale autonomo, orientato al business e all’economia. Nata negli Stati Uniti, a Los Angeles, e cresciuta tra Londra e l’Italia, ha costruito la sua formazione all’estero, frequentando alcune delle università più prestigiose. Questo percorso internazionale le ha permesso di sviluppare competenze solide nel settore immobiliare e finanziario, ambiti in cui ha poi iniziato a lavorare con ruoli di responsabilità.
Nel tempo ha assunto incarichi sempre più rilevanti nel mondo delle imprese, fino a diventare una figura di riferimento nel settore delle costruzioni e dello sviluppo urbano. La sua carriera l’ha portata anche a ricoprire ruoli istituzionali di rilievo, tra cui l’ingresso nel consiglio di amministrazione di Terna, uno dei principali operatori energetici italiani. Oggi Angelica Donati è riconosciuta come una manager affermata, capace di muoversi tra contesti internazionali e istituzionali, con un profilo professionale indipendente e distante dalla notorietà televisiva della madre.
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