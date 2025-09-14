Angela Nasti e Cyril Ngonge sono una coppia? Lei a Roma per lui Angela Nasti posta uno scatto con la sorella Chiara e si prepara ad andare all'Olimpico a sostenere Ngonge.

Tra le notizie che stanno animando le ultime giornate di gossip c’è quella che riguarda Angela Nasti e il calciatore del Torino Cyril Ngonge, coppia presunta o quasi ufficiale che da settimane fa discutere il web. A scatenare le voci è stata, come spesso accade, una storia Instagram pubblicata dalla giovane influencer partenopea, un dettaglio che non è sfuggito agli occhi attenti dei fan e che ha subito acceso i riflettori su di lei.

Non è la prima volta che il nome di Angela Nasti viene accostato a quello dell’attaccante granata. Già in passato i due erano stati protagonisti di chiacchiere e indiscrezioni, con segnali social che lasciavano intendere una certa complicità. Questa volta, però, il gossip sembra essersi fatto più insistente, tanto da spingere molti a pensare che i tempi siano ormai maturi per un’ufficializzazione. Infatti Angela ha pubblicato uno scatto a Roma con la sorella Chiara Nasti, moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni.

Dopo mesi di silenzi e tensioni con la sorella Chiara, le due sono tornate a mostrarsi insieme sui social, come ai tempi d’oro. Una riconciliazione che non è passata inosservata, quasi a voler suggellare un’estate di cambiamenti e nuovi equilibri familiari.

Angela Nasti allo stadio per vedere Ngonge, oggi c’è Roma – Torino

Ma il vero nodo della vicenda resta il rapporto con Ngonge. Secondo indiscrezioni, Angela sarebbe attesa in tribuna allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione del match tra Roma e Torino, per sostenere proprio l’attaccante belga. Una presenza che potrebbe trasformarsi in un segnale forte, soprattutto se accompagnata da qualche scatto social condiviso al momento giusto. In passato, infatti, la Nasti non ha mai nascosto di vivere le sue storie con una certa spontaneità, senza troppi filtri, alimentando così il chiacchiericcio mediatico che la circonda.

Con il calciatore del Torino però sarebbe diverso e c’è molta attenzione e non dare conferme di una storia già confermata dai principali esperti di gossip. Ma le voci su una liaison con Angela Nasti continuano a inseguirlo, e la possibile presenza della ragazza sugli spalti potrebbe trasformarsi nell’indizio più chiaro di una storia che fino ad ora è rimasta sospesa tra indiscrezioni e suggestioni.

Per i fan, insomma, la domanda resta una sola: Angela e Cyril renderanno finalmente pubblica la loro relazione? L’estate sta finendo, ma questo gossip lascia aperto il dubbio se si tratti di un flirt passeggero o dell’inizio di qualcosa di più importante.

