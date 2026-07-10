Angela Finocchiaro, la confessione più dolorosa: “Inadeguata da una vita. Per accettarmi dovrei vivere 150 anni” L'attrice si è raccontata in un'intervista al Corriere della Sera, ammettendo le sue insicurezze e le battaglie che combatte ancora oggi

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Raiplay

CONDIVIDI

Ci sono attrici capaci di entrare nel cuore del pubblico grazie a una dote rara: la sincerità, e Angela Finocchiaro è sicuramente una di queste. Nonostante una carriera ricca di successi tra cinema e teatro, l’attrice continua a guardarsi allo specchio con la stessa umanità e le stesse fragilità di tutti noi, cosa che ha recentemente raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, parlando del suo ultimo film e del suo rapporto con se stessa.

Angela Finocchiaro senza filtri: dal nuovo film al cinema alla confessione più intima

Nel suo ultimo lavoro sul grande schermo, Election Day, Angela Finocchiaro interpreta una deputata progressista in piena corsa per diventare Ministro della Pubblica Istruzione. La sua vita politica e personale viene però improvvisamente travolta da uno scandalo che colpisce il marito (interpretato da Giorgio Tirabassi). È il ritratto perfetto dei nostri tempi, dove basta un attimo, un post o un video virale per distruggere una reputazione. L’attrice fa notare come i personaggi del film si rivelino "fragili come canne al vento", proprio perché schiavi dell’era dei social network, dove la continua ricerca di consenso finisce per mescolare pericolosamente la vita privata e quella pubblica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E proprio questa ricerca di consenso è l’aggancio che ha portato la Finocchiaro a parlare di sé stessa e di come faccia, ancora oggi, difficoltà ad accettarsi. "Io sono da sempre nel club degli inadeguati. Ci combatto ogni giorno", ha ammesso l’attrice nel corso dell’intervista, arrivando poi a citare una riflessione della scrittrice Michela Murgia, che raccontava come, nonostante le critiche feroci sul suo aspetto fisico, riuscisse comunque a vedersi bella riflessa nello specchio. Un’attitudine che la Finocchiaro definisce "meravigliosa e rivoluzionaria", perché quando ci si accetta per come si è, si diventa liberi e non più ricattabili dal giudizio degli altri.

Angela Finocchiaro: "Combatto con l’autostima"

Eppure, per lei, la strada in questo senso è ancora lunga: "Se mi vedo bella oggi? I lavori sono in corso. – ha ammesso – Forse dovrei vivere 150 anni per arrivarci, ma continuo a combattere con l’autostima", ha spiegato l’attrice, che proprio partendo dalle sue motivazioni è arrivata a dedurre che è fondamentale introdurre l’educazione affettiva fin da piccoli, per insegnare alle bambine e ai bambini il valore di amarsi e rispettarsi, senza paura di confrontarsi con le proprie insicurezze. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche