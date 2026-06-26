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Angela Finocchiaro torna al cinema con Election Day: al suo fianco un celebre volto di Distretto di Polizia

La pellicola verrà mostrata in anteprima il 29 giugno alla XVI edizione di “Notti di Cinema a Piazza Vittorio” con il cast e il regista presenti

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Angela Finocchiaro torna al cinema con Election Day: al suo fianco un vecchio volto di Distretto di Polizia
AnsaFoto

Il 9 luglio 2026 Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi, tra gli storici volti di Distretto di Polizia, torneranno al cinema nel film Election Day, diretto da Giorgio Amato e in anteprima nazionale a Roma il 29 giugno 2026. La pellicola sarà presentata nell’ambito della XXVI edizione di "Notti di Cinema a Piazza Vittorio", con parte del cast e il regista presenti alla proiezione. Nel cast anche Antonio Gerardi, Crisula Stafida, Giulia Gualano, Camilla Icardi, Livio Kone, con la partecipazione di Maria Amelia Monti.

Election Day con Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi in anteprima a Roma

La complessità umana, con tutte le sue fragilità e debolezze, in contrapposizione con la leggerezza dei social. Viviamo nell’era del giudizio istantaneo che in una manciata di secondi può trasformare una persona in un bersaglio oppure in un eroe. Queste alcune delle tematiche trattate nel nuovo film Election Day, scritto e diretto da Giorgio Amato e con protagonisti Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi.

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Leggendo la sinossi ufficiale recita: "Nella notte elettorale in cui si decide il suo destino politico, la deputata Renata Innocenti vede la sua carriera sull’orlo del baratro quando il compagno, il cronista sportivo Carlo De Santis, diventa protagonista di un clamoroso scandalo mediatico. Tra tensioni familiari e caos politico, in un crescendo di situazioni grottesche, Renata dovrà lottare per salvare tutto ciò che ha costruito". Il film sarà in anteprima a Roma nella serata del 29 giugno, con parte del cast e il regista presenti alla proiezione.

Il cast e quando esce Election Day al cinema

La pellicola, prodotta da Alessandro Carpigo e Bruno Frustaci per la Sunshine e distribuita da Medusa, racconta le vicissitudini della deputata Renata Innocenti nel corso di una notte, quella dello spoglio elettorale, che deciderà il suo destino. Pronta a ricoprire l’incarico di Ministro della Pubblica Istruzione cadrà invece nel baratro dopo la notizia che il suo compagno, il cronista sportivo Carlo De Santis, nelle stesse ore si trova al centro di un caso mediatico per aver insultato, durante una intervista, un calciatore di origini africane. Nel cast Antonio Gerardi, Crisula Stafida, Giulia Gualano, Camilla Icardi, Livio Kone, con la partecipazione di Maria Amelia Monti.

Un film in cui i personaggi si muovono in uno scenario ricco di tensione ma anche di slanci emotivi, in un ritmo serrato che descrive come una lente d’ingrandimento l’ipocrisia che spesso accompagna l’odierna società. Contrasti, provocazioni, strategie, ma anche la certezza che l’amore resta il motore in grado di sconfiggere gli ostacoli. Election Day esce al cinema il prossimo 9 luglio.

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