Anemone, il trailer del film con Daniel Day-Lewis: l’attore ritorna al cinema grazie al figlio regista Dopo otto anni di assenza, l’attore premio Oscar torna con Anemone, diretto dal figlio Ronan: il trailer svela un dramma intenso tra segreti e riconciliazioni.

Melania Fiata

Dopo l’annuncio del suo ritiro, c’eravamo quasi rassegnati all’idea di non vederlo più recitare, ma le cose sono cambiate (e noi ne siamo felici). Anemone è tra i film più attesi dell’anno perché segna il ritorno al cinema di Daniel Day-Lewis, a otto anni dall’ultimo ruolo in Il Filo Nascosto di Paul Thomas Anderson (2017). L’occasione nasce dal debutto alla regia di suo figlio, Ronan Day-Lewis, rendendo il progetto ancora più speciale per fan e cinefili. Il primo trailer di Anemone ha riportato grande entusiasmo e un’attesa ‘particolare’ che, sicuramente, varrà la pena. Le immagini mostrano un attore diverso rispetto al passato, ma sempre dotato della stessa intensità e del talento che lo hanno reso una leggenda del cinema. Di seguito, tutti i dettagli.

Anemone, il trailer del film che segna il ritorno di Daniel Day-Lewis

Per la gioia di tantissimi fan, Daniel Day-Lewis torna sul set con Anemone, primo film diretto dal figlio Ronan. Il trailer, diffuso da Focus Features, offre un assaggio di atmosfere e temi centrali, pur senza rivelare la trama. Dopo la première al New York Film Festival, l’uscita nelle sale americane è fissata per il 3 ottobre. La clip non ci svela cose particolari riguardo alla trama, ma nel prossimo paragrafo, vi sveliamo di cosa parla questa pellicola. Ronan Day-Lewis ha scritto la sceneggiatura insieme al padre, che è tornato a recitare dopo aver annunciato il ritiro dal cinema. Il film Anemone vede la collaborazione del direttore della fotografia Ben Fordesman, dello scenografo Chris Oddy e della casting director Shaheen Baig, con produzione a cura di Plan B.

Trama, cast e quando esce Anemone

Il film, ambientato nel nord dell’Inghilterra, inizia con un uomo di mezza età, interpretato da Sean Bean, che lascia la propria casa per intraprendere un viaggio alla ricerca del fratello. Quest’ultimo, interpretato da Daniel Day-Lewis, conduce una vita solitaria nei boschi, come un eremita. I due condividono un legame complesso e segnato da un passato enigmatico: il loro rapporto, a volte duro e a volte affettuoso, è stato profondamente cambiato da eventi drammatici accaduti dieci anni prima. Nel cast, troviamo anche: Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green e Samantha Morton.

Per quanto riguarda la data di uscita, la pellicola uscirà il 3 ottobre in America, subito dopo la Mostra del Cinema di Venezia, puntando alla stagione dei premi. In Italia, invece, dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche il 6 novembre.

Il Filo Nascosto, dove vedere in streaming il film con Daniel D-Lewis

L’ultimo film interpretato da Daniel Day-Lewis è stato Il Filo Nascosto, diretto nel 2017 da Paul Thomas Anderson. Questa pellicola è ambientata nella Londra degli anni ’50 e segue Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis), stilista di alta moda dall’esistenza ordinata e fatta di rigide routine. La sua vita cambia con l’arrivo di Alma (Vicky Krieps), giovane donna che diventa musa e amante, facendo emergere le sue vulnerabilità emotive e sfidando il suo controllo su lavoro e vita personale. Potrete vederlo in streaming su NOW, Apple TV, Prime Video e Rakuten TV.

Day-Lewis è noto anche per ruoli memorabili in Il mio piede sinistro, Nel nome del padre, Gangs of New York, Il petroliere e Lincoln.

