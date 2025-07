Andy Byron si dimette da Astronomer dopo il video al concerto dei Coldplay Andy Byron ha comunicato le dimissioni da Ceo di Astronomer dopo il video con l'amante al concerto dei Coldplay

Andy Byron non è più l’amministratore delegato di Astronomer. Le sue dimissioni sono arrivate a pochi giorni dalla diffusione di un video divenuto virale che lo ritrae in atteggiamenti affettuosi con Kristin Cabot, responsabile del personale della stessa azienda, durante un concerto dei Coldplay al Gillette Stadium di Foxborough, in Massachusetts. A destare clamore è stato il fatto che entrambi siano sposati con altre persone.

Andy Byron si dimette dopo le corna in diretta al concerto dei Coldplay

Il filmato, trasmesso sul maxi-schermo dello stadio e rilanciato in massa sui social, mostra Byron abbracciare da dietro la collega, in un gesto che ha subito catturato l’attenzione del pubblico e persino del frontman Chris Martin. Il cantante ha scherzato apertamente sulla scena, ipotizzando davanti a migliaia di spettatori che potesse trattarsi di una relazione extraconiugale. La coppia, sorpresa dalla telecamera, ha reagito con evidente imbarazzo, cercando di coprirsi in modo maldestro e rendendo il tutto ancora più sospetto.

Le immagini hanno fatto il giro del mondo: secondo Newsweek, il video ha accumulato oltre 45 milioni di visualizzazioni su TikTok in poche ore, diventando uno degli episodi virali più discussi della settimana. Altre piattaforme hanno contribuito ad amplificare la portata della vicenda, con milioni di utenti che hanno commentato la presunta relazione tra i due dirigenti.

Andy Byron si è dimesso da Astronomer, la moglie ha tolto il suo cognome

Page Six ha inoltre riportato che la moglie di Byron, Megan Kerrigan, ha chiuso il suo account Facebook dopo essere stata inondata di commenti. L’unico segnale concreto, però, è arrivato proprio da quel profilo: Megan ha rimosso il cognome "Byron", lasciando solo il suo da nubile, "Kerrigan". Un cambiamento discreto ma inequivocabile. La donna, madre dei due figli dell’ex CEO, ha scelto la via del silenzio e ha preferito non rilasciare dichiarazioni pubbliche.

La reazione dell’azienda non si è fatta attendere. Venerdì scorso il consiglio di amministrazione di Astronomer – società americana specializzata in software gestionali e intelligenza artificiale – ha aperto un’indagine interna, culminata con la sospensione di Byron. Sabato, poi, è arrivata la comunicazione ufficiale: "I nostri leader devono rappresentare uno standard elevato nella condotta e nella responsabilità. Purtroppo, questo standard non è stato rispettato", si legge nella nota diffusa dalla compagnia.

Nessuno dei diretti interessati ha finora rilasciato dichiarazioni pubbliche. Intanto, la società ha annunciato l’avvio della ricerca per un nuovo Chief Executive Officer, in un momento particolarmente delicato per la reputazione aziendale. Resta da vedere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi, anche sul fronte interno dell’azienda o nelle rispettive vite personali dei protagonisti.

