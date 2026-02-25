Netflix punta tutto su Andrew Scott ed Emily Blunt: annunciato progetto bomba

Andrew Scott ed Emily Blunt insieme per la prima volta: Netflix firma il colpo dell’anno
Netflix unisce le forze con Andrew Scott ed Emily Blunt per un nuovo e importante progetto: gli attori saranno le star di Walk The Blue Fields
Sulla scia del successo ottenuto da Cillian Murphy con Small Things Like These, un altro grande talento irlandese si prepara a portare sul grande schermo l’opera di Claire Keegan. Andrew Scott sarà infatti il protagonista dell’adattamento cinematografico di Walk The Blue Fields, un intenso racconto dell’autrice che esplora i segreti e le complessità dell’animo umano.
Netflix punta tutto su Andrew Scott, Emily Blunt e una storia tormentata
Il progetto vanta nomi di altissimo livello dell’industria cinematografica attuale. Al fianco di Andrew Scott vedremo infatti Emily Blunt, Ciarán Hinds e Tom Cullen. Dietro la macchina da presa ci sarà John Crowley, già noto e apprezzato per la direzione di Brooklyn. L’adattamento è invece affidato alla penna del drammaturgo irlandese Conor McPherson.
Ambientato nel giorno di un matrimonio, Walk The Blue Fields racconta la storia di una donna tormentata da una decisione impossibile. A poche ore dal fatidico "sì", un triangolo amoroso rimasto sepolto per anni riemerge prepotentemente, mettendo in discussione il suo futuro e la stabilità dei suoi legami. Il film vede la collaborazione di giganti del settore: oltre al coinvolgimento di Netflix, partecipano alla produzione la Element Pictures, ovvero la casa di produzione già in prima linea per gli Oscar 2026 con il film Bugonia, e la Ledbury Productions, società fondata dalla stessa Emily Blunt.
Momento d’oro per Andrew Scott dopo il grave lutto familiare
L’annuncio arriva in un periodo prolifico per la carriera dell’attore. Scott è reduce dal successo di Blue Moon al fianco di Ethan Hawke, pellicola che ha ottenuto due candidature ai premi del 2026 (Miglior Attore Protagonista e Miglior Sceneggiatura Originale). Andrew Scott ha vissuto un paio di anni fa un momento estremamente doloroso: la scomparsa della madre. L’attore ha infatti ricordato con commozione la perdita della cara Nora, deceduta nel 2024. In una toccante dichiarazione, l’attore l’ha definita la sua "eroina e migliore amica", confessando quanto sia ancora complicato vivere la quotidianità senza di lei, specialmente nei periodi più significativi dell’anno.
