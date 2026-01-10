Andreas Muller: “Sono dichiaratamente gay, ecco perché ho sposato Veronica Peparini...”, lo sfogo contro gli haters Il coreografo usa il sarcasmo per rispondere ai continui attacchi degli haters sul web: il video ironico diventa virale.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Dopo mesi di insulti e commenti feroci sui social, Andreas Muller rompe il silenzio e mette i puntini sulle i. L’accusa più diffusa? Che il ballerino sia gay e si sia messo con Veronica Peparini solo per vincere ad Amici, aprire un negozio, comprare un attico e "ereditare tutti i suoi soldi". Con un video diretto e ironico, Muller ha deciso di rispondere alle offese con sarcasmo, ma anche con grande chiarezza e fermezza, difendendo la sua vita privata, la sua famiglia e la propria carriera. Ecco cosa ha detto.

Andreas Muller e il video social: sarcasmo contro i social haters

Nel video pubblicato su Instagram, il 29enne ballerino italo-tedesco apre con una frase che ha subito attirato l’attenzione:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Sono dichiaratamente omosessuale, ma mi sono sposato con Veronica Peparini, ovviamente per vincere Amici, per aprire il mio negozio e per comprarci l’attico, ma soprattutto per ereditare tutti i suoi soldi".

Con questo tono ironico, Muller ribalta le accuse più assurde che danni lo perseguitano sul web e spiega: "La verità è che parlate, parlate, ma non sapete un cavolo. Non è da me essere maleducato sui social e soprattutto fare questo tipo di contenuti, ma è arrivato il momento di dare delle spiegazioni".

La vita privata e l’amore con Veronica Peparini

Non mancano i momenti più personali, dove Muller difende il suo rapporto con Veronica Peparini e la loro famiglia. I due ballerini si sono conosciuti nel 2017 all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, quando Veronica Peparini era insegnante di danza e Andreas Müller era allievo del talent show. La scintilla tra loro però non è scattata subito: inizialmente erano solo docente e studente. È qualche anno dopo, quando Andreas è tornato nella galassia Amici da professionista, che la loro relazione si è trasformata in amore. Nel tempo la loro relazione si è consolidata, nonostante la differenza di età di 25 anni, ed è diventata una storia importante per entrambi: dalla convivenza alla nascita delle loro gemelline Penelope e Ginevra nel 2024, fino al matrimonio con rito civile nel 2025 e alla successiva cerimonia religiosa.

"Ho vinto Amici grazie a Veronica Peparini, ma credo che ovviamente Veronica non abbia mai avuto questo tipo di potere e credo anche soprattutto che la mia vittoria è accaduta sotto gli occhi di tutti, quindi, se oggi comunque mi si vuole accreditare il titolo di raccomandato o che io abbia vinto un programma televisivo, grazie alla relazione che oggi è sotto gli occhi di tutti, me lo accollo. Ma è una bugia. Ma raga, io di Veronica mi sono innamorato perché mi piace, ci siamo innamorati, ci amiamo. Poi, io capisco che siete abituati a coppie che nascono e scoppiano, a gossip, a matrimoni inutili, finzione sui social. Ma se io mi sono innamorato della vecchia, di Veronica, di quella che sembra mia nonna, a detta vostra, ma è una colpa? E cosa più importante, con Veronica ho avuto le mie due figlie, Ginevra e Penelope, che a detta vostra, sempre, sono sceme, brutte, down, hanno dei problemi, non si possono guardare. Io capisco criticare il personaggio, criticare il talento dal momento in cui ho scelto di partecipare a un programma ed essere sotto l’occhio di tutti, ma arrivare addirittura a parlare il male di due bambine, raga, secondo me, siete rovinati".

Carriera e indipendenza: la risposta alle accuse di raccomandazione

Infine, il ballerino si difende anche dalle accuse sul suo lavoro e sulla gestione dei propri successi: "Oltretutto, mi sono fatto anche aprire il negozio. C’è stato un giorno in cui ho detto ‘Vero, non ho €1, mi apri il negozio?’. ‘Sì, ok amore, ciao’. Non è andata così. Ho aperto la mia attività con i miei soldi. Di questo sono fiero ed orgoglioso e di certo non devo rendere conto a nessuno. E non devo di certo rendere conto a voi il fatto che io ho iniziato a lavorare quando c’avevo 15 anni, senza i soldi di mamma e papà, perché mamma faceva la barista e papà faceva l’operaio. Quindi mi sono fatto il didietro da solo. Credo che di conseguenza il mio talento o quello che è diventato il mio lavoro, quindi il ballerino che poi si è trasformato in coreografo, ho vissuto nel mondo dell’arte, mi ha portato a guadagnare dei soldi, come tutti i lavori. Quello che ho fatto con i miei soldi sono affari miei. La verità è che avete una vita talmente vuota che per eccitarvi e per avere un senso in questa esistenza, dovete per forza screditare gli altri, fare del male a parole e cercare di farli sentire sbagliati. Io, ovviamente, ringrazio chi c’è sempre stato, chi ha creduto in me, chi ha visto qualcosa in me. E do un consiglio proprio a queste persone perché ci tengo, perché voglio lanciare poi alla fine di tutto questo un messaggio. Abbiate le spalle larghe, rendetevi forti nella vita, perché se fosse stato per tutte le merdate che hanno detto sul mio conto, mi sarei dovuto buttare di sotto. E invece non mollo".

Potrebbe interessarti anche