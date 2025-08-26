Andreas Muller, la danza non basta più: “La gloria non paga tutti i costi. Aprirò il mio primo negozio”
Il ballerino si è lasciato andare a uno sfogo sui social durante il quale ha raccontato perché si è allontanato dalla danza, lasciando però una ‘porta aperta’.
Dopo l’esperienza nel talent Amici di Maria De Filippi, Andreas Muller è diventato un ballerino professionista molto conosciuto, e ha potuto collezionare diverse esperienze sia come danzatore che come coreografo. Allo stesso tempo, Amici gli ha permesso anche di conoscere Veronica Paparini, con la quale ha costruito una splendida famiglia dando alla luce le gemelle Ginevra e Penelope. Arrivato quasi a 30 anni, per Andreas è arrivato il momento di fare un bilancio di vita e carriera che ha voluto condividere anche con i suoi fan attraverso i social, spiegando al contempo il perché si sia dovuto allontanare dalla danza e quali sono i progetti futuri: ecco le sue parole.
Andreas Muller: "La gloria non basterà a pagare tutti i costi"
"Lavoro come ballerino professionista da quando ho 20 anni. L’anno prossimo ne faccio 30. In questi quasi 10 anni ho vissuto delle esperienze bellissime. […] Come in tutte le cose anche in questo mestiere esiste la fortuna, il posto giusto al momento giusto con le persone giuste. Certo è che, come in tutti i lavori, devi fare delle rinunce e dei sacrifici", ha scritto Andreas Muller aprendo il lungo sfogo sui social.
Il ballerino ha poi continuato scrivendo: "In 10 anni credo che molte cose siano cambiate, io in primis poiché tutto nella vita si evolve, si cresce e cambiano le esigenze… Avevo la possibilità di investire all’estero ma non l’ho fatto perché volevo stare qui vicino alla mia famiglia, volevo lavorare in Italia, mi stavo innamorando e ho messo al primo posto il desiderio di diventare padre".
Poi, ciò che lo ha spinto ad allontanarsi dalla danza per dedicare il giusto tempo ad altri progetti. "In questi anni ho avuto modo di confrontarmi con diverse realtà vedendone i mutamenti passo dopo passo che hanno portato al cambiamento di un mercato che un tempo era equilibrato da buon senso, […] oggi si lavora molto per la gloria il che a lungo andare non porta a nulla perché a meno che uno non abbia la fortuna di essere mantenuto o di vivere di rendita ad un certo punto la gloria non basterà a pagare tutti i costi che fanno parte del proprio presente e futuro".
Andreas Muller apre un negozio: "Spero possa avere fortuna"
Partendo da questi presupposti, Andreas ha dunque rivelato di non voler abbandonare la danza, ma di aver bisogno di dedicarsi ad altri progetti, tra i quali l’apertura di un suo negozio. "Continuerò a lasciare la porta aperta come ho sempre fatto per l’arte. Sappiate solo che non è facile e mi sono messo a nudo per raccontarlo. Ballerò dove avrò il piacere di ballare. […] Di certo non mollo quello che è stato uno dei miei primi amori nella mia vita finché le gambe reggeranno. Nel frattempo, però, aprirò questo mio primo negozio che spero possa avere la stessa fortuna e lo stesso talento che credo di aver avuto io. So che non lo faccio spesso, ma è una nuova versione di me: grazie del continuo supporto e sostegno". Al momento non vi sono ancora dettagli su questo nuovo progetto, ma sicuramente presto potremo saperne di più.
