Andreas Muller risponde alle offese social: "Dicono che ho vinto Amici grazie a Veronica, insultano le mie figlie" Il ballerino si sfoga a La Volta Buona: dagli attacchi sulla vittoria ad Amici fino agli insulti alle figlie, ecco la sua dura risposta.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Ospite nel salotto televisivo di La Volta Buona, Andreas Muller ha deciso di rompere il silenzio sulle offese ricevute sui social. Il ballerino ha raccontato con sincerità come negli anni abbia imparato a gestire le critiche, ma anche come la situazione sia cambiata profondamente dopo essere diventato padre. Nel mirino degli haters non c’è solo lui, ma anche la sua relazione e, cosa ancora più grave, le sue figlie. Un limite che oggi non è più disposto ad accettare.

Andreas Muller a La Volta Buona: lo sfogo contro gli haters

Nel corso dell’intervista con Caterina Balivo, Andreas Muller ha affrontato senza filtri il tema degli attacchi social. Il ballerino ha spiegato come, con il tempo, abbia imparato a convivere con i giudizi, soprattutto essendo un personaggio pubblico. Tuttavia, ha anche sottolineato che esiste un confine che non dovrebbe mai essere superato. Per anni ha scelto di non rispondere, preferendo ignorare commenti e provocazioni. Ma oggi, con una nuova consapevolezza, sente il bisogno di esporsi di più e difendere ciò che conta davvero nella sua vita.

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Tra le critiche più frequenti, Muller ha citato quelle legate alla sua carriera e alla sua storia d’amore con Veronica Peparini. Non sono pochi, infatti, a sostenere che il suo successo sia legato proprio alla relazione con la coreografa. "Mi hanno sempre detto che ho vinto Amici grazie a Veronica, che lavoro grazie a lei", ha raccontato, evidenziando come questo tipo di commenti siano diventati quasi una costante nel tempo. Nonostante ciò, il ballerino sembra aver fatto pace con queste accuse, riconoscendo che l’esposizione mediatica comporta inevitabilmente anche questo tipo di giudizi.

Gli insulti alle figlie e il tirare in ballo Veronica Peparini

Se le critiche personali possono essere tollerate, ben diverso è il discorso quando vengono coinvolti i figli. Muller ha rivelato con amarezza che alcuni utenti arrivano a insultare persino le sue bambine, con commenti offensivi e inaccettabili. A colpirlo particolarmente è stato anche il fatto che, come sottolineato in studio da Rossella Erra, molti di questi messaggi arrivino da persone adulte, spesso genitori. Un dettaglio che rende la situazione ancora più grave e difficile da comprendere.

Nonostante la negatività ricevuta, Andreas Muller ha trovato nella famiglia un punto fermo. Le sue figlie rappresentano oggi il centro della sua vita, una priorità assoluta che ha cambiato radicalmente il suo modo di vedere le cose. "Ho rivalutato le mie priorità", ha spiegato, raccontando come in passato il lavoro occupasse un ruolo dominante. La paternità, invece, lo ha riportato con i piedi per terra, aiutandolo a vivere con maggiore equilibrio e autenticità.

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