Andreas Muller finisce in ospedale dopo una violenta reazione allergica: la corsa al pronto soccorso, spavento per Peparini Il ballerino racconta i momenti di ansia vissuti a Sapri, le cure ricevute in ospedale e l'importante appello ai fan a non sottovalutare i sintomi allergici.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Un momento di serenità trasformato nel giro di pochi minuti in una situazione capace di generare grande paura. È quanto accaduto ad Andreas Muller, che nelle scorse ore ha raccontato ai suoi follower di essere stato costretto a ricorrere alle cure dei medici dopo una forte reazione allergica manifestatasi mentre si trovava a pranzo durante un impegno di lavoro. Fortunatamente tutto si è risolto senza conseguenze, ma l’episodio ha lasciato il ballerino profondamente scosso e consapevole dell’importanza della prevenzione.

Andreas Muller e il malore arrivato durante il pranzo

La vicenda si è verificata mentre Andreas Muller si trovava a Sapri per lavoro. Quella che sembrava una normale pausa pranzo si è improvvisamente trasformata in un momento di forte apprensione quando il suo organismo ha iniziato a reagire in modo anomalo. A raccontare quanto accaduto è stato lui stesso attraverso i social, spiegando: "Mentre stavo pranzando ho avuto una forte reazione allergica: ho iniziato a sentire le palpitazioni ovunque, il mio corpo diventare rosso nel giro di pochi minuti e pieno di macchie". Sintomi comparsi rapidamente e in maniera del tutto inaspettata, esperienza che non aveva mai vissuto in passato. La velocità con cui il suo corpo ha reagito lo ha portato immediatamente a comprendere che non si trattava di un semplice malessere passeggero, ma di qualcosa che richiedeva un controllo medico immediato.

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La decisione di andare subito in ospedale

Di fronte a una situazione tanto improvvisa, Andreas Muller ha scelto di non minimizzare quanto stava accadendo. Anzi, proprio la paura generata da quei sintomi sconosciuti lo ha convinto a recarsi immediatamente al pronto soccorso: "Devo essere sincero: mi sono spaventato perché non mi era mai successa una cosa del genere, per cui preso dall’ansia ho deciso di andare subito al pronto soccorso e farmi vedere senza fare il supereroe", ha raccontato. Una scelta che si è rivelata corretta. Una volta arrivato in ospedale, infatti, il ballerino ha ricevuto assistenza e supporto dal personale sanitario, che è intervenuto rapidamente per gestire la situazione. Le cure somministrate hanno consentito di tenere sotto controllo la reazione allergica nel giro di poche ore, permettendogli di recuperare gradualmente la serenità.

I dubbi sulle cause del malessere e l’appello ai follower

Secondo quanto spiegato da Andreas Muller, i medici gli hanno somministrato cortisone e antistaminico, farmaci che hanno alleviato i sintomi e riportato la situazione alla normalità. Resta però ancora da chiarire quale alimento abbia provocato la reazione. Lo stesso ballerino ha ipotizzato alcune possibili cause, spiegando: "Non so da cosa sia dipeso di preciso. Credo possa essere stato il tonno o il pistacchio o il cavolo viola". Per questo motivo ha annunciato che si sottoporrà a specifici accertamenti allergologici: "Farò i test per le allergie perché mi sono veramente spaventato. Consiglio? Fateli anche voi perché non lo auguro a nessuno, non sottovalutate la cosa". Non sappiamo come abbia reagito la moglie dell’ex ballerino alla notizia, o se si trovasse con lui, ma siamo sicuri che Veronica Peparini lo abbia sostenuto e supportato come ha sempre fatto. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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