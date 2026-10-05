Grande Fratello Vip, Andreas Muller nella bufera: "frasi choc" sugli omosessuali. Selvaggia Lucarelli lo massacra: "Parole inaccettabili" Jonathan Kashanian accusa Andreas Muller di aver usato espressioni offensive nei confronti degli omosessuali. Il ballerino si difende, mentre Selvaggia Lucarelli lo mette sotto pressione

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

Instagram

Altri Siti Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

CONDIVIDI

Un inizio di fuoco per la settima puntata del Grande Fratello Vip. Lunedì 5 ottobre 2026 Ilary Blasi ha deciso di cominciare con una dinamica che ha agitato particolarmente gli inquilini negli ultimi giorni. Si tratta di una festa di compleanno da cui sono stati esclusi alcuni concorrenti. Da qui è partita una serie di accuse e di botta e risposta che ha portato alla luce un episodio increscioso, con delle frasi dette (e forse interpretate) dai diretti interessati nel modo sbagliato. Vediamo che cosa è successo e quale è stato il flusso di commenti sui social.

Grande Fratello Vip, Danto spiffera tutto e Jonathan accusa Andreas: "Frasi gravissime"

Tutto è partito da una rivelazione di Danto, che ha spifferato ad alcuni dei suoi compagni delle frasi pronunciate da Andreas Muller. Il ballerino avrebbe detto di nutrire sentimenti contrastanti nei confronti di Jonathan Kashanian e che avrebbe cominciato a guardarlo con occhi diversi. Il tutto è saltato fuori in diretta e Jonathan si è lamentato di alcune esternazioni fatte da Muller prima che calasse il gelo tra di loro. Andreas lo avrebbe chiamato "acida" e, poi, lo avrebbe sentito pronunciare un’espressione dispregiativa nei confronti degli omosessuali. Il caos è esploso in Casa e in studio. Selvaggia Lucarelli non ha apprezzato le parole pronunciate dal ballerino che si è difeso prontamente dicendo che il tutto è stato strumentalizzato da Jonathan e utilizzato a suo piacimento per metterlo in cattiva luce. L’opinionista ha definito "offensive e inaccettabili" le esternazioni esposte da Kashanian.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Andreas Muller è omofobo? La bufera esplode sui social

Sui social sono stati scritti numerosi commenti a difesa di Andreas Muller. Moltissimi utenti, infatti, sono convinti del fatto che sia Jonathan ad aver costruito il teatrino in modo da mettere il coinquilino in cattiva luce. Il ballerino ha reagito malissimo, affermando di essere circondato da persone omosessuali e che quella parola l’ha pronunciata in un contesto e una conversazione completamente diversa. Si riferiva infatti a commenti sui social, non al suo punto di vista.

Un’altra esternazione che Selvaggia Lucarelli non ha assolutamente gradito. La "paura" di alcuni suoi fan sui social è che questo episodio possa farlo passare per quello che non è. "Non vedo l’ora di far fuori quel falsone di Jonathan", scrive un telespettatore su X. "Un colpo basso vergognoso che mette solo in difficoltà chi non se lo merita (come Andreas)", continua un altro utente facendo palesemente intuire da che parte sta. La domanda, a questo punto, è inevitabile: Andreas Muller è davvero omofobo oppure siamo davanti a una frase estrapolata e trasformata in un caso televisivo? La risposta del ballerino non sembra aver chiuso la questione, anzi. Una dinamica del genere potrebbe riservare parecchie sorprese nel corso delle prossime puntate e delle prossime ore.

Potrebbe interessarti anche